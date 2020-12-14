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台中機車定檢率六都第一　市府表揚優良檢驗站

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▲台中機車定檢率六都第一，市府表揚優良檢驗站。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中機車定檢率六都第一，市府表揚優良檢驗站。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市今年截至11月底完成將近95萬輛機車定期排氣檢驗，機車定檢率84.8%六都第一，相較去年同期增加5%，成績優異。台中市環保局也選出20家業者，給予「五星級超優服務檢驗站」等績優獎，感謝檢驗人員執行業務的努力。

環保局表示，目前台中市共有415家領有合格證書的機車排氣檢驗站，每年皆會進行機車排氣檢驗站評鑑作業，依據檢驗人員的服務態度、店內整體形象與環境清潔度、文件品保品管等項目進行評鑑，今年評選出「功利輪業商行」等20家為「五星級超優服務檢驗站」。

此外，為提升各檢驗站之良性競爭，鼓勵檢驗站協助宣導民眾落實機車排氣定檢，環保局特別頒發「機車檢驗數進步獎」，評選出「曼尼機車行」等5家檢驗站；配合老舊機車汰換補助政策，針對鼓勵民眾汰換老舊機車績效優異者，頒發「汰舊卓越獎」，共評選出「和昌機車行」等5家檢驗站，以上總計有30家機車檢驗站獲獎。

環保局指出，為改善空氣品質，台中市針對固定、移動、逸散污染源透過多管齊下的空污管制政策，推動各項減量措施，依據環保署監測站數據顯示，台中市今年1至11月的PM2.5平均值為每立方米15.6微克，相較108年同期的17.8微克，改善2.2微克，空氣品質不良相較去年同期44天減少17天，且今年1至11月PM2.5平均值是歷年來最低，顯示空氣品質確實逐漸改善。

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