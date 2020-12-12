北市擬推機車與捷運公車轉乘優惠　停管處：研議中

▲北市停管處12日透露正研議提供機車停車轉乘大眾運輸優惠。（示意圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

針對台北市私人運具轉乘大眾運具議題，市議員林亮君認為政府的交通政策長年以來對機車族不友善，呼籲市府研擬機車轉乘優惠，交通局長陳學台認為，目前仍有技術問題需要克服，現階段先以推動400元月票為主。停管處也在12日表示，已展開研議提供機車停車轉乘大眾運輸優惠中，待整體規劃完成後再對外公布詳細內容。

「政府的交通政策長年以來對機車族都太不友善了，細數機車政策一直都是給棍子沒有給胡蘿蔔。」林亮君指出，就算全市機車格停車收費，機車從自家到目的地，也是20元停車費，而機車從自家到捷運站也是20元，而且還要多花錢搭捷運到目的地，再者市府推400元機車「停到飽」月票，以每月22個工作天來計算，一個月440元停車費，跟市府的400元月票差距太小，市府想推私人運具轉乘大眾運輸的誘因在哪裡？

林亮君表示，有錢購買汽、機車是個人自由，但常常在收費政策上，會讓人覺得持有私人運具是錯誤、犯法的，政府應提供更多誘因，研擬機車轉乘大眾運具的優惠，「這東西交通局要研擬」。

陳學台回應指出，機車收費目前是人工開單，不像公車捷運轉乘有電子刷卡記錄，所以要如何做到轉乘優惠，尚有技術問題要克服，議員所提議的採悠遊付整合停車及轉乘方式，已請停管處與悠遊卡公司研議可行性。

對此，停管處表示，停管處正研議提供機車停車轉乘大眾運輸優惠，相關技術可行性、方式及額度均在研議中，將於整體優惠規劃完成後對外公布詳細內容。

停管處指出，他們自2019年起推動台北市4階段機車全市收費政策，第1階段商圈已於同年收費完成，目前正逐步推動第2階段捷運站周邊收費。

他們解釋，當時考量收費區域擴大對民眾影響增加，為減緩收費對民眾影響，先後推動銷售全市機車月票、推出全市每日1張單的配套政策，以及電動機車免費政策。但這些機車停車優惠，主要為了減少機車收費對民眾的影響，並非鼓勵民眾使用私人運具，故路邊機車月票並未設定銷售目標，而是由民眾評估自身機車停車需求後購買。

市府目前力推台北市路邊停車格每車每月400元月票，如以線上支付購買月票則優惠為每月300元來計算，相當於可停放收費格位15次，對於經常性停放於收費格位的民眾而言，購買月票即無須頻繁繳費，未來將持續宣導月票政策供有需求民眾購買。

停管處補充，考量市中心區大眾運輸發達，民眾可充分利用公共運輸到達捷運站周邊，故第2階段以市中心區捷運站周邊收費範圍，亦可滿足居住在非市中心區民眾以轉乘方式進入市區的交通需求。

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