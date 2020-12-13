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社會 社會焦點 保障人權

花蓮男隨媽祖遶境機車忘拔鑰匙　取車發現3警圍車旁：等好久囉

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▲▼男子將員警義擧善行貼文臉書社群表示感謝。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

男子將員警義擧善行貼文臉書社群表示感謝。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮港天宮慶祝37年宮慶，12月12日與北港朝天宮媽祖一同祈福遶境，許多信徒至花蓮朝聖。有一名信徒隨隊伍遶境時，將機車停放路旁，但機車後鑰匙忘記拔取自己帶在身上，等到返家時要騎車回家，發現3名花蓮警分局義警幫忙顧車防竊，一時之間讓這名信徒非常不好意思，同時他也非常感謝員警、義警的熱心幫忙。

花蓮警分局於「雙媽會」遶境對轄內各治安熱點、交通流量大路口，均有編排員警及義警守望。於12月12日下午18時許，一名信徒將機車停放在花蓮市中山路、林森路口，卻忘記拔出鑰匙。

▲▼男子將員警義擧善行貼文臉書社群表示感謝。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

鄭姓義警等3員執行守望勤務時，發現路旁停放數部機車中，有部機車鑰匙未拔下，環顧四周均無人前來取車，原本欲取下鑰匙，暫代為保管鑰匙，並貼通告請車主前來派出所領取鑰匙。

但是當時天候不佳，無法貼通告，於是員警只好在機車旁幫忙看顧，當信徒返回機車停放處時，才發現機車鑰匙忘記拔，員警也對他笑著説：「等你很久囉」，男子頓時覺得十分尷尬，同時向辛苦的員警連聲道謝。

男子感激之餘回到家後，立刻將此事貼文在臉書上，再次感謝員警熱心保護民眾的財產安全。

花蓮警分局呼籲各駕駛朋友，停放車輛時要確認鑰匙已拔下並妥善保管鑰匙，以免車輛遭有心人士竊取，作為犯罪交通工具。

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