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別再跑了！夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　網笑噴：真的抓不到

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記者曾筠淇／綜合報導

不管是夜市或一般街道，幾乎隨處可見夾娃娃機，內容物無奇不有，除了挑戰台主創意，也考驗民眾技術。一名網友日前PO出一則短片，從畫面可見，這台夾娃娃機的內容物相當特別，裡頭不但塞滿調味乳，且每罐都會「隨波逐流」，就算相中其中一罐並對準好了，下一秒「又會跑走」。影片曝光後，立刻引發網友熱議。

這名網友在「爆廢公社公開版」上發文驚呼，「第一次看到這麼活潑的...它們看起來好開心！」從影片畫面可以發現，這台夾娃娃機內塞了約50罐以塑膠瓶裝的調味乳，且口味不一，供民眾自由選擇。

▲▼ 。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

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▲調味乳別再跑了！（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

不過，這些調味乳並不是乖乖站在定位，機台內不但有水，且水還會以「逆時針」方向旋轉、流動，因此，這些調味乳只能「隨波逐流」，不斷在機台內活潑且開心的動來動去，若民眾想要夾取，恐怕就算對準了、夾子都放下去了，下秒也會被這些調味乳給溜走。另外，原PO也向《ETtoday新聞雲》記者透露，這台特別的夾娃娃機位於士林夜市內，有興趣的民眾可以前往挑戰！

影片曝光後，不少網友留言回應，「改天有撈金魚也不意外了」、「保夾會不會比原價還高」、「這最好能夾出來」、「想喝牛奶了」、「這夾中喝了不知道會不會頭暈」、「夾起來、掉下去，破掉」、「啦啦啦～你抓不到我」、「轉吧轉吧轉到頭都暈了」、「好歡樂喔」、「台主真是樸實無華」、「愛的魔力轉圈圈」、「創意無極限」、「不會動的我都抓不到了，一直跑是什麼意思」、「超商買比較快」。

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