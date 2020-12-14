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戰勝冬季流感！居家3法消滅細菌病毒過敏原　空清機獨家檢測法　提升環境品質

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▲▼空汙,空氣清淨機,Dyson,冬天,流感。（圖／翻攝自Pixabay）

▲城市的空汙問題進入冬季將更加劇，除了室外汙染之外，室內空氣品質也會對人體健康產生影響，不可輕忽。（圖／翻攝自Pixabay，下同）

消費中心／綜合報導

冬季低溫濕冷適合細菌、病毒生存，也容易形成霧霾，導致有過敏問題或體質較敏感的人，一不小心就中鏢感冒或身體不適。想要抵禦這些環繞在空氣當中的隱形殺手，除了施打流感疫苗之外，還需要時刻保持日常自我防護意識，像是提升身體免疫力、注意環境空氣品質等都是保護自己和他人健康的關鍵行動。

其中空氣品質容易被忽略，像是冬天天氣好冷，有時在家已經包得像顆粽子，卻還是出現鼻塞、過敏、胸悶等情形，主要是因為為了避免冷風或霧霾等汙染物飄進家中，大部分的人都選擇緊閉門窗，不過此舉卻會導致空氣不流通、氣流循環變差，更容易使流感病毒、PM2.5、塵蟎，甚至是家具或清潔所產生的甲醛，在空氣中四處累積、生長傳播。加上人們基本上每天長時間都在室內活動，吸入過敏原、細菌病毒等潛在汙染源機會大增。

▲▼空汙,空氣清淨機,Dyson,冬天,流感。（圖／翻攝自Pixabay）

▲門窗緊閉的室內環境易使病菌傳播，造成過敏鼻塞等不適症狀。

因此，不止在室外需要配戴口罩防範汙染物，回到家也需要重視居家空氣品質，才可以抵擋毒入侵，全面守護健康。以下提供3大方法可以改善室內空氣品質問題。

第一，保持空氣流通。雖然開窗就能自然換氣，但冬天冷颼颼一點也不想開窗吹寒風，此外，若室內溫差過大或濕度過濕，皆容易引起身體的不適，因此可選擇冷暖空調或是空氣清淨機協助換氣。

第二，減少室內汙染源。如裝潢時選擇低汙染的建材、油漆和家具，或選擇成分單純的家用清潔劑，較不易讓化學揮發物累積在家中不散；亦或是家中有燒香習慣的人，也可透過替代方案降低燃香次數，或使用環保香等方式，來避免燃燒氣體影響呼吸道。

▲▼空汙,空氣清淨機,Dyson,冬天,流感。（圖／翻攝自Pixabay）

▲在外活動戴上口罩是很好阻擋空汙的辦法，室內則能依靠空氣清淨機提升空氣品質。

▲▼空汙,空氣清淨機,Dyson,冬天,流感。（圖／翻攝自Pixabay）

▲裝潢使用油漆或新添購的家具都會釋放出潛在有害化學物質，而且會持續造成家中空氣汙染。

第三，選購智慧型空氣清淨機。透過空氣清淨機可以簡單的將肉眼難以看見的細菌病毒、過敏原和有害氣體一網打盡，將過濾後的潔淨空氣吹送至全室，守護居家的第一道防線。像是Dyson Pure CryptomicHP06三合一涼暖空氣清淨機，內建三個智慧型感應器，可自動偵測並捕捉空氣傳播的懸浮微粒、塵蟎，甚至包括煮菜油煙、化學揮發物PM等有害氣體，提升整體室內空氣品質。

▲▼空汙,空氣清淨機,Dyson,冬天,流感。（圖／Dyson提供）

▲Dyson打造「POLAR淨化均勻度實驗室」，透過9個空氣品質感應器，確保Dyson HP06三合一涼暖空氣清淨機能有效淨化室內的每個角落。（圖／Dyson提供）

Dyson認為空氣清淨機應具備更多元的功能來滿足使用者的生活需求，除了清淨效果外，因多數使用者皆習慣將清淨機放置於家中角落，因此Dyson也特別研發獨家Air Multiplier氣流倍增科技，每秒可吹送290公升順暢又強勁的氣流，帶動室內空氣循環，並均勻淨化整個空間。

為確保室內的環境品質，Dyson更重金打造「POLAR淨化均勻度實驗室」，來還原居家生活習慣，確保產品在一般生活環境中同樣能有效使用。POLAR測試在完全密閉、面積接近一般家庭客廳大小約9坪的空間內，模擬使用者於家中習慣擺放空氣清淨機的位置進行測試。並於不同處設置9個空氣品質感應器，每10秒收集一次空氣質量數據。Dyson以POLAR檢測來驗證全系列空氣清淨機皆可以達到有效自動偵測、過濾並捕捉汙染物，均勻吹送淨化空氣至全室的功能，希望讓使用者無論何時，待在家裡的每一處都能呼吸到潔淨空氣。

▲▼空汙,空氣清淨機,Dyson,冬天,流感。（圖／翻攝自Pixabay）

▲日常行為像是擦指甲油也會產生有害氣體，透過Dyson HP06三合一涼暖空氣清淨機能自動偵測並濾除。

此外，Dyson Pure CryptomicHP06三合一涼暖空氣清淨機具備獨家科技Dyson Cryptomic，透過特別的化學催化塗層，可捕獲家中因油漆、化妝品、指甲油、清潔劑等產生的常見化學有毒物質甲醛，並將其分解成微量的水和二氧化碳，而且能夠持續有效。除了一些汙染物，最令人擔心的還是空氣中的流感病毒、過敏原，容易讓人生病。Dyson表示，HP06三合一涼暖空氣清淨機經SGS認證，能全室高效濾除流感H1N1、H3N2、EV71腸病毒和PM2.5。

▲▼空汙,空氣清淨機,Dyson,冬天,流感。（圖／Dyson提供）

▲Dyson Pure Cryptomic 三合一涼暖智慧空氣清淨機HP06，經SGS認證可過濾流感病毒，打造健康舒適的居家環境。（圖／Dyson提供）

Dyson Pure CryptomicHP06三合一涼暖空氣清淨機透過內建LCD螢幕能觀察室溫以及機器偵測到哪些汙染物；即使不在家，隨時隨地想查家中空氣狀況，就能透過手機監控，也可以遠端設定室內溫度，全面的維護室內環境品質。

其實平時做好改善居家空氣品質3大方法，在冷冷的冬夜就也安心窩在家與家人一起大口呼吸清新空氣，享受舒適自在的歡樂時光。

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