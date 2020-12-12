難忍霧霾無法呼吸　「這群人」狀告中韓政府

▲南韓霧霾嚴重。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

南韓長期受霧霾影響，2017年當地公民團體「環境財團」狀告大陸和韓國兩方政府，沒有善盡處理空污問題。據韓聯社11日報道，南韓法院駁回原告向南韓政府提起的訴訟，就原告向大陸政府提起的訴訟作出了「不予受理的決定。」

根據大陸媒體觀察者報導指出，2017年5月南韓公民團體「環境財團」代表崔冽、前農林部長官金成勳等90多人，針對南韓和大陸政府提起訴訟，每人索賠額300萬韓元（約台幣7.7萬元）。原告聲稱，大陸政府沒有盡到污染物管理義務，韓國政府疏於查明霧霾天氣原因、保護國民安全和幸福追求權等義務。

報導稱，南韓政府曾對此提出反駁，政府為查明霧霾成因、制定對策付出了不懈努力。由於原告提出的受害事實和證據不夠具體，政府不能對此承擔法律責任。近幾年來，韓國一直在與空氣污染作鬥爭。在空氣污染問題上，大陸成為南韓部分政界和民間人士的「指責」對象。

▲南韓民間團體狀告中韓政府敗訴。（圖／路透社）

《南華早報》去年報導指出，部分南韓人士認為，空氣污染物是由盛行風從蒙古和大陸帶去的，「大陸工業污染物的增加和沙漠化的加劇使韓國的污染更加嚴重」。去年時任首爾市長的樸元淳（Park Won-soon）曾稱，根據該國環境研究人員得出的結論，「大陸對南韓50%至60%的污染負有責任」。

韓媒報道稱，不少韓國民眾認為國內霧霾有83%成因源自大陸。去年中日韓三國專家首次對大氣污染物問題進行共同研究，三國政府聯合檢查研究結果併發布報告。

該報告稱，南韓來自大陸的細微粉塵已經大為減少。自2013年來，大陸的細微粉塵釋放量已下降了一半。韓國空氣污染物中的51%來自本國境內，只有32%來自大陸，剩餘部分來自日本、北韓、蒙古等地。