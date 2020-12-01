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Dyson雙12壓軸好康！當季旗艦款破盤省1萬　每天搶限量折價券最高再折2千

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▲▼Dyson,吸塵器,雙12,年終,年末,壓軸,特賣,破盤價,旗艦款。（圖／▼Dyson提供）

消費中心／綜合報導

雙11買自用，雙12來送禮！為滿足民眾在年末聖誕跨年仍有的送禮需求，Dyson在雙11以後，再度霸氣祭出雙12年終慶，且超強優惠一樣送不停。備受台灣消費者喜愛的無線吸塵器系列，今年熱賣獨家最新無線吸塵器最狂折7千、吹風機界的夢幻桃紅逸品下殺78折！除此，還有全館滿萬送千，每日搶券再現折，刷中信LINE Pay卡再獨享4% LINE POINTS的回饋，指定信用卡最高回饋可達2,500！抓緊所有時機與回饋，就有機會得到折扣破萬的超甜價豪送禮。

雙12送禮旺季不必等到12/12當日，12/1（二）～12/14（一），共14天的時間天天都可搶便宜，只要買滿15,000元就現折1,500元 ，滿20,000元現折2,000元，一下子去掉尾數要讓民眾超有感。活動期間每日上午11點還可搶Dyson限量滿額折價券，搶到即刻使用，就能擁有比別人更甜的超值價！

Dyson官網全館滿額即折，準時11點去搶超甜折價券: https://bit.ly/3lgUtTf

活動主頁：https://bit.ly/39t2d2b

2020新款王牌吸塵器 當季旗艦款破盤省1萬

年終最後一波，Dyson也針對新款王牌機型，祭出熱騰騰的新品優惠，吸睛的皇牌旗艦V11系列和最新輕量吸塵器Dyson Digital Slim系列，也在這波盼到雙雙狂降。

▲▼Dyson,吸塵器,雙12,年終,年末,壓軸,特賣,破盤價,旗艦款。（圖／▼Dyson提供）

新推出主打輕量級的「Dyson Digital Slim Fluffy Pro 輕量無線吸塵器」，搭載改良輕量馬達和11個渦旋氣流，全機僅1.9 kg，輕而吸力強勁。附有獨家充電收納架，收納便利隨時待命。雙12暖身慶狂降4千，只需20,900元，高舉、低吸頑塵輕鬆不費力！

立即入手：https://bit.ly/3mrS1ek

▲▼Dyson,吸塵器,雙12,年終,年末,壓軸,特賣,破盤價,旗艦款。（圖／▼Dyson提供）

新一代 Dyson V11™ Fluffy+無線吸塵器，附有獨家充電收納架，可替換電池設計最適大坪數家庭，靈活強勁吸力持續深度清潔家中各房間和角落微塵。雙12正檔12/9（三）～14（一）破天荒豪降7千，只要19,900元，年終再加碼送價值4,000元 LED隙縫清潔吸頭及1,000元折價券，折省破萬！

手刀搶購：https://bit.ly/36kCSWt

入冬送暖風 空氣守門員最高下殺6折起

踏入冬天，天氣轉冷過敏季，為呵護全家人的優質環境，Dyson獨家的三合一冷暖風空氣清淨機，透過智慧科技淨化空氣中的汙染物及過敏原，包含花粉、細菌及小至PM0.1的懸浮有害浮微粒，為使用者與家人入冬夜裡吹送潔淨暖風。

▲▼Dyson,吸塵器,雙12,年終,年末,壓軸,特賣,破盤價,旗艦款。（圖／▼Dyson提供）

12/1（二）～12/8（二）暖身慶，入門型號Dyson Pure Hot+Cool 三合一涼暖智慧空氣清淨機HP00，要為使用者淨化家裡小至PM0.1有害過敏微粒，入冬夜裡吹送潔淨暖風。雙12暖場下殺66折，只需13,888元，再送1,000元折價券，讓一直想入手Dyson的消費者，「減擔」擁有完美空品防護力。

最好康價入手：https://bit.ly/3o85QPd

▲▼Dyson,吸塵器,雙12,年終,年末,壓軸,特賣,破盤價,旗艦款。（圖／▼Dyson提供）

正檔12/9（三）～14（一）由Dyson Pure Hot+Cool三合一涼暖智慧空氣清淨機HP04接力好康，幫使用者捕捉淨化家中細菌、病毒等小至PM0.1的流感過敏原，吹送循環潔淨暖風伴家人入眠不哈啾。年末最終限定優惠立減4千再送1,000元折價券，只需19,900元，就能徹底淨化家居並溫暖全室。

官網備獨家黑鋼色：https://bit.ly/36hyk2Z

▲▼Dyson,吸塵器,雙12,年終,年末,壓軸,特賣,破盤價,旗艦款。（圖／▼Dyson提供）
Dyson Pure Cool Me™個人空氣清淨風扇，12/2（三）一天單日破盤下殺6折，不到9千即享專屬潔淨好空氣，送禮自用皆宜。

只限一天，切勿錯過：https://bit.ly/2VieBtO

年底跑趴必備神器首降3千 打造亮麗造型

▲▼Dyson,吸塵器,雙12,年終,年末,壓軸,特賣,破盤價,旗艦款。（圖／▼Dyson提供）

暖身慶Dyson Supersonic™ 吹風機限量全桃紅色，快速乾髮同時保護髮絲蛋白質不流失，限量雙梳設計要幫使用者打造亮麗的赴約造型。雙12壓軸直降78折，只要12,900元再送1,000元折價券，以令人欽羨的好髮質迎年末盛會：https://bit.ly/2HQIVbL

▲▼Dyson,吸塵器,雙12,年終,年末,壓軸,特賣,破盤價,旗艦款。（圖／▼Dyson提供）

Dyson Airwrap™造型器全系列，配備全系列髮捲及髮梳，隨機百變造型又不傷秀髮。雙12 限時83折，超值入手價14,600元，讓入手的男男女女，天天隨心造型亮麗現身派對！

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