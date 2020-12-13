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黑面琵鷺來台度冬數量創新高　黃偉哲籲請市民一起來保護嬌客！

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▲台南市長黃偉哲籲請民眾，觀賞黑面琵鷺時，也請協助注意棲地及覓食地的狀況，如發現有魚的屍體，請撥打1999專線通知農業局清除，確保黑面琵鷺棲息及覓食場所安全。（圖／台南市政府提供，下同）

▲台南市長黃偉哲籲請民眾，觀賞黑面琵鷺時，也請協助注意棲地及覓食地的狀況，如發現有魚的屍體，請撥打1999專線通知農業局清除，確保黑面琵鷺棲息及覓食場所安全。（圖／台南市政府提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府指出，由於乾旱不雨，魚蝦死亡恐引發肉毒桿菌中毒事件，市長黃偉哲籲請民眾，觀賞黑面琵鷺時，也請協助注意棲地及覓食地的狀況，如發現有魚的屍體，請撥打1999專線通知農業局清除，確保黑面琵鷺棲息及覓食場所安全。

▲台南市長黃偉哲籲請民眾，觀賞黑面琵鷺時，也請協助注意棲地及覓食地的狀況，如發現有魚的屍體，請撥打1999專線通知農業局清除，確保黑面琵鷺棲息及覓食場所安全。（圖／台南市政府提供，下同）

市長黃偉哲表示，高雄茄萣溼地12月5日有1隻黑面琵鷺癱軟，症狀疑似肉毒桿菌中毒，翌日屏東也發現有1隻黑面琵鷺死亡，也有死鴨，根據12月2日調查，今年黑琵到台灣度冬多達3034隻，創歷年新高，而依據往年紀錄，台南是黑琵度冬重要棲息地，前來度冬數量最多，因此，市府得知高雄及屏東發生黑琵傷亡事件，立即責成農業局對黑琵的覓食及棲息地採取相關措施，避免黑琵傷亡憾事發生。

▲台南市長黃偉哲籲請民眾，觀賞黑面琵鷺時，也請協助注意棲地及覓食地的狀況，如發現有魚的屍體，請撥打1999專線通知農業局清除，確保黑面琵鷺棲息及覓食場所安全。（圖／台南市政府提供，下同）
農業局長謝耀清指出，為提供黑琵良好的棲息、覓食環境及救傷SOP措施，該局10月14日邀請台南市野鳥協會、黑面琵鷺保育協會等NGO組織團體與台江國家公園管理處、林務局嘉義林區管理處、特生中心、保七警察及台南市環保局、衛生局、動保處等機關，在七股頂山辦理黑面琵鷺保護區及度冬棲地環境整備演練，建立發生黑琵傷亡事件的正確處理措施。

農業局得知高雄和屏東有黑琵傷亡，立即通知台南鳥會等NGO團體及台江國家公園管理處等機關，請各單位志工加強巡守轄區黑琵的覓息及棲息地，若發現有魚的屍體立即清除並通知農業局，同時呼籲民眾加入保護黑琵的行列，讓台南成為黑琵等各種度冬候鳥最佳的棲息及覓食處所。

▲高雄茄萣濕地志工林永龍先生，每天下濕地尋找生病的黑面琵鷺已救回兩隻送醫，還有七隻病死的黑琵。（圖／鳥友邱明德提供）

▲高雄茄萣濕地志工林永龍先生，每天下濕地尋找生病的黑面琵鷺已救回兩隻送醫，還有七隻病死的黑琵。（圖／鳥友邱明德提供）

黑面琵鷺來台南、高雄等濕地過冬，許多鳥友志工都主動協助注意棲地及覓食地的狀況，並救鳥扶傷。黑面琵鷺來台南、高雄等濕地過冬，許多鳥友志工都主動協助注意棲地及覓食地的狀況，並救鳥扶傷。據了解，高雄茄萣濕地志工林永龍先生，每天下濕地尋找生病的黑面琵鷺，目前已救回兩隻送醫，還有發現7隻病死的黑琵。

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