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江啟臣拜會「破百歲」黨齡80年人瑞　國民黨：黨員都不離不棄！　

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▲▼江啟臣拜訪金英。（圖／翻攝自國民黨臉書）

▲江啟臣拜訪金英。（圖／翻攝自國民黨臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨主席江啟臣13日下午到東港鎮共和新村拜訪104歲的黨員金英，金先生入黨已超過80年。國民黨在臉書表示， 「黨員對我們都不離不棄，我們沒有任何放棄的理由，Never give up！」

國民黨在臉書表示，江啟臣13日前往屏東，拜訪全國最年長的國民黨員，金英同志入黨已超過80年，「國民黨有這麼忠貞的同志，就是國民黨再起的精神」。

國民黨說，高齡104歲的金英身體仍相當硬朗，金英是知名演員金士傑的父親，畢業於空軍官校第八期航空班，曾任空軍參謀學校教育處總務科科長、空軍官校飛行中校教官。中學時，爆發九一八事變，受國內及國際情勢的影響，因而激起自身的愛國之心，毅然投身軍旅、保衛國家。

國民黨表示，金英在訓練期間，曾二度險因空難而殉職，受訓結束後，曾派任至印度擔任飛行教官。二戰結束後來到台灣，因在參謀學校任職關係，於是舉家搬遷至屏東東港大鵬營區，在屏東落地生根，一住將近七十年。

國民黨說，「黨員對我們都不離不棄，我們沒有任何放棄的理由，Never give up！」都應該效法這樣精神，相信民眾自然而然會給予支持的力量，很多黨員同志們不但跟黨在一起，不離不棄，念茲在茲都是黨，這是身為國民黨人最欣慰與驕傲的部份。

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