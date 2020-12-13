核食解禁？　江啟臣籲總統府釋疑：蔡英文不應期待國會是橡皮圖章

▲江啟臣13日參加高雄市黨部黨慶活動。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花夫婦日前與日本駐台代表餐敘，引發聯想會中是否討論核食解禁的議題。對此，國民黨主席江啟臣表示，過去相關議題皆由國安會進行高層國安評估，呼籲當事人及總統府應該出來釋疑。他也強調，立法院一定會扮演監督角色，蔡英文總統不應期待國會只是橡皮圖章。

顧立雄、王美花的座車10日晚間在仰德大道捲入一起交通事故，而這個地點，正是日本台灣交流協會代表坐落在陽明山的官邸，引發外界聯想談及核食解禁的議題，不過，王美花強調，當天僅是與日本交流協會的一場餐敘，並未聊到核食議題。

江啟臣13日出席高雄市黨部舉辦的「挺台灣、護健康、反萊豬」黨慶活動，受訪時針對顧立雄與王美花赴日本駐台官邸用餐一事表示，雖然外交上禮儀往來是正常的，但目前剛好是駐日代表謝長廷返台，大家疑慮日方施壓核食解禁之際，共進晚餐是否牽涉核食進口？畢竟國安會秘書長的層級很高，過去相關議題皆由國安會進行高層國安評估，因此會讓大家有無限想像，「面對這樣質疑，當事人及總統府應該出來釋疑。」

江啟臣也認為，立法院一定要扮演監督政府的角色，尤其相關議題涉及民眾健康與人民的福祉，立法院要把監督政府的角色扮演好。他強調，我們希望立法院一個真正監督政府的立法院，而不是行政院的立法局，蔡英文總統不應期待國會只是橡皮圖章或行政院的立法局。

其他人也看了這些...

►ET民調／75.5%擔心吃到萊豬 5成4反對進口核食交換CPTPP

►ET民調／72%擔心台灣沒加入RCEP 未來經貿發展會受影響

►ET民調／共機擾台293架次 48％兩岸若爆衝突拜登不會派軍協防台灣

更多熱門新聞...

►ET民調／如果台灣取得新冠疫苗 39.2%民眾第一時間想施打

►ET民調／57.2％明年不會想出國觀光 三大「擔心」理由曝光

►ET民調／53.7％企業收入受新冠影響 4成8民眾對明年景氣表樂觀

►振興一下我們的美麗