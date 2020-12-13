民進黨反擊江啟臣凍結預算：第一次聽到有人批評總統重視國家利益



▲民進黨發言人、新聞部主任顏若芳。（資料照／民進黨提供）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨主席江啟臣13日在臉書表示，秋鬥遊行公開邀請總統蔡英文，與在野黨針對萊豬進口議題進行公開辯論遭拒，民進黨說明開放萊豬是為「國家整體利益」；而蔡總統針對國民黨提案，凍結部分國防外交預算，又說請在野黨考量「國家整體利益」，這讓江啟臣批評，從「時空環境不同之術」凹不下去，只好推出新招「國家整體利益之術」。對此，民進黨反批，「第一次聽到有政治人物批評總統重視國家利益？」

針對江啟臣在臉書批評，民進黨發言人顏若芳13日表示，「第一次聽到有政治人物批評總統重視國家利益，這算是江主席失言嗎？政治人物無時不刻都要以國家利益為思考，難道江主席心中從沒有國家利益，只有自己黨內利益？」

顏若芳表示，對照近日國民黨凍結外交、重大國防預算，江啟臣還是沒有交代，為何一邊說加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）很重要，一邊卻又提案刪減台灣加入CPTPP的外交預算，請向國人說清楚講明白。

顏若芳表示，江啟臣不要想轉移焦點，如果台灣不積極推動對美貿易正常化，不持續深化對外經貿關係，難道要讓台灣經濟繼續鎖在中國？難道這就是國民黨一直使用的「親中反美之術」？