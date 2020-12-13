金士傑父親KMT黨齡80年！105歲看報不戴眼鏡　騎電動4輪車買菜

▲中國國民黨主席江啟臣等人13日下午到東港鎮共和新村，拜訪105歲的黨員金英 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

中國國民黨主席江啟臣偕同黃復興黨部主委臧幼俠、屏東縣黨部主委廖婉汝及屏東縣黃國屏黨部朱永元主委、東港安泰醫院榮平院長蘇清泉等人陪同，13日下午3點到東港鎮共和新村拜訪105歲的黨員金英，他是名演員金士傑的父親。

▲▼105歲金英與江啟臣等人話家常。

江啟臣表示，國民黨每年黨慶時都會發榮譽狀給資深晉齡的黨員，黨員金英是黨內少數黨齡晉80年且年紀105歲的資深黨員，很高興今天看到他，尤其看他硬朗的身體，精神奕奕，每天還騎著電動四輪車上菜市場買菜，看報紙不用戴眼鏡，令人感到非常的欣慰。

▲▼閒聊。

根據中國飛虎研究學會（原空軍退役人員協會）2017年的訪問；金英說，他有2次摔飛機經驗，第一次摔飛機是在高級班快畢業時，在雲南靠近昆明的霑益上空，飛機發生故障迫降在水田裡，飛機摔了個倒栽蔥，送醫後逃過一劫。

▲▼江啟臣與支持者合影。

第二次摔飛機是在四川雙流機場，「那天我帶學生飛行，訓練途中飛機發生故障，飛機失去的動力，馬上轉回機場。」最後安全迫降前輪衝進水溝中，兩人受到衝擊拉力受了點內傷並無大礙。

金英表示，他每天仍運動，保持良好的體力。感謝上帝賜他長壽，賜他還有行走的能力。金英一生追求嘗新與好奇，在地東港人都認識金爺爺，是個返老還童的屏東之寶。他共有5個小孩，3男2女，最小的兒子住在美國德州，大兒子金士俊是基督教牧師，輔導受刑人及愛滋更生人等，老二金士傑是有名的演員、劇作家和導演，三女兒護理師退休、四女兒華航空姐退休、五兒子長年經商。

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