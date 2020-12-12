退輔會爆蔡英文赴美演講　國民黨提出兩大質疑

▲總統蔡英文在「美國退伍軍團協會」視訊談話。（圖／總統府）



記者徐政璿／台北報導

退輔會副主委李文忠日前爆料表示，總統蔡英文去年受邀到「美國退伍軍團協會」演講，但卻因時機點敏感，又碰上美方將宣布對台軍售，國務院與我方商量後改為視訊發表。對於此番言論，國民黨提出兩大質疑。

李文忠日前表示，蔡英文赴美演講計畫，後來因為當時才過境美國到中南美友邦國家，而且美國準備要宣布多項軍售，國務院向蔡政府商量說能不來就不來，所以我方同意改為視訊發表。

李文忠還說，台灣不管哪一黨執政，總統到中南美洲，「真正目的是美國」，不會是中南美洲，如果退伍軍人組織邀請蔡總統，白宮跟國務院可能「不敢不同意」。

對此，國民黨國際事務部提出兩大質疑。第一，國際事務部主任李大中表示，如果真有此事，且李文忠所說「真正目的是美國」不假，想必蔡總統當時會選擇不去訪中南美、過境美國，而是拚到美國正式演講。

第二點，曾借調外交部服務的國民黨副秘書長黃奎博認為，李文忠所言讓邦交國情何以堪，要我國駐邦交國官員如何對當地政府交代，因為日前馬政府把「出訪友邦」和「過境美國」至少看得同等重要，不會把參加友邦重要典禮當成是藉機訪問美國的工具。

此外，黃奎博也特別提醒，李文忠聲稱美國行政部門可能「不敢不同意」退伍軍人組織對蔡總統的邀請訪美，這番話有點壓著美國官員認帳的意味，對雙邊外交沒有益處。