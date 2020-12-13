新北宜蘭14鄉鎮「大東北角觀光圈」成立　吹起國際觀光風

▲新北宜蘭14鄉鎮「大東北角觀光圈」13日成立，全力吹起國際觀光風。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「大東北角觀光圈」13日於宜蘭成立大會，交通部長林佳龍希望未來能夠整合大東北角觀光圈資源、跨產業合作，共同打造國際級的觀光品牌，讓具東北角特色的旅遊風格形成史上最強「東北風」，未來能夠吹向國際、成為全球觀光熱點。



「大東北角觀光圈」包含新北市的瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等行政區，宜蘭縣內的頭城、礁溪、員山、壯圍、宜蘭、三星、五結、羅東、冬山、蘇澳等鄉鎮市及龜山島，擁有豐富的觀光資源，無論是歷史人文、自然環境、景觀生態或是產業資源都具備天然的優勢，各個鄉鎮市區也藉由在地的特色資源，形成獨具風格的文化特色。





東北角管理處歷經多年的整備，2020年也連續第5年榮獲「世界百大綠色旅遊地」的肯定，為了進一步將大東北角地區觀光推向國際，特別與新北市及宜蘭縣旅行業、旅館業、民宿業、溫泉業及觀光工廠等各主要公協會合作，透過多場會議取得共識，成立「大東北角觀光圈」，整合食、宿、遊、購、行之觀光資源，希望未來能夠打造區域觀光品牌，朝向「永續旅遊」的方向前進，未來也將針對綠色經濟、樂活運動、海洋休閒、宜居生活、文化教育等5大構面，開發不同主題的旅遊產品，透過更大範圍的區域合作及資源整合，讓觀光產業相互加乘，打造共創、共享、共榮的觀光圈，形成更具國際觀光魅力的大東北角旅遊廊帶。





東北角管理處13日也藉由「大東北角觀光圈」成立大會的契機，號召觀光圈內14個鄉鎮區業者共同辦理「大東北角觀光圈推介會」及「大東北角五GO讚」活動，邀集在地食、宿、遊、購、行等業者到場，展現不同產業共同合作、互相「讚聲」的團結力。



東北角管理處長陳美秀表示，成立大會只是大東北角觀光圈的啟動，未來也會持續辦理多場共識會議、觀摩參訪及專題講座課程，希望由管理處擔任領頭羊，將大東北角區域的觀光業者團結起來、凝聚共識，未來不同產業也能夠互相支持、一起走向國際，讓台灣成為全球的觀光熱點。

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