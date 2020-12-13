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快訊／台鐵東部幹線今晚搶通！明首班車時間公布　周二全線恢復正常

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▲▼台鐵瑞芳猴硐坍方搶修現場。（圖／台鐵提供）

▲台鐵瑞芳猴硐坍方搶修現場。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵瑞芳-猴硐間K12+233處於12月4日因連日大雨造成邊坡走山崩塌，土石淹沒東、西正線，導致路線雙向中斷，台鐵局隨即成立一級應變小組。截至12月13日16時止，累計動員約1,083人次、出動約321架次大型機具至現場冒雨搶修，歷經10天日夜連續趕工，共計清運近1萬立方公尺土石，預計於今（13）日21時完成東正線搶修通車，明（14）日恢復正常行車。

台鐵局表示，東正線預計於今（13）日19時完成搶修工程，並進行軌道路線、號誌及電車線之運轉測試，確認安全後，於21時通車，安排進行列車迴送作業。該區間將於明（14）日以單線雙向運行，並設置全測站（28處邊坡安全偵測點）以儀器及人力24小時監控邊坡，確保安全。

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搶通後首班車為14日上午4時57分由八堵站發車的4704次區間車，預計5時11分從瑞芳站駛出，5時17分駛入猴硐站，當日對號列車除561次（莒光號）花蓮-七堵間停駛、82次（莒光號）、74次（莒光號）樹林-宜蘭間停駛（團體列車）、2次（觀光列車）台北-礁溪間停駛及502次(莒光號)樹林-臺北間停駛外，全線恢復正常行駛，惟為考量行車安全，行經該區間列車將採限速40公里慢行通過，行車時間略有延誤，敬請見諒，全線將於12月15日起恢復正常班次。

▲▼台鐵瑞芳猴硐坍方搶修現場。（圖／台鐵提供）

▲台鐵瑞芳猴硐坍方搶修現場。（圖／台鐵提供）

這次坍方路段於4日上午在距離軌道90公尺遠之高邊坡處，因破碎岩層夾雜土石，經連日大雨造成大規模土石滑動，破壞既有擋土設施，造成大規模走山坍方，原初估3,800立方公尺土方，惟因大雨持續不斷致坍塌規模擴大至長度約100公尺，鬆動土方約近1萬立方公尺，加以連日大雨造成出水泥流及邊坡鬆動滑落，增加搶修難度，經緊急加設臨時水路及鋪設鋼板，機具方能於坡面進行搶修工作；其後，在12月11日清晨辦理邊坡整坡作業時，發現頁岩層滑動走山情形較原預期嚴重，約向軌道側滑動10~15公尺，且滑動至軌道東、西正線上方，更增加土石清挖困難度，經臺鐵局張政源局長邀集各專業單位緊急研商後，提出因應方案，方確保搶修作業持續順利進行。全部搶修作業經工務段耗時10天完成土方清運、採階梯式進行刷坡並打設224支鋼軌樁，及軌道鋪設整正，接續由電力及電務段同仁進場辦理電力及號誌復原工程，現場預計於今（13）日21時完成東正線搶修通車。

台鐵表示，針對本次災害路段，緊鄰邊坡的西正線部份，因岩盤脫落滑動侵入路線，為避免破壞岩盤穩定性，此次搶通作業針對第四階(臨軌道約15~20公尺)坡面主要清除上方沙岩並依岩層節理進行修坡，後續臺鐵局將規畫在西正線持續施作排樁擋土牆，並以格框護坡方式保護邊坡，為加強穩固邊坡，持續施作截水溝、固定錨筋及噴凝土，及設置水平洩水管、水平排水管，以防止土層含水量過高，並設水位計、傾斜管等進行地工監測，持續監控坡面穩定狀態，並將請專業工程顧問詳細評估後，始能決定西正線通車期程。

未來中長期改善工程，臺鐵局也已委託工程顧問公司進行現勘初步研析，目前朝向明隧道方式進行規劃設計並注意地質、湧水、排水等事項，約需3個月完成改善補強工程設計，並於細部設計完成後儘速辦理發包施工作業。

本次災害位置因位於東部幹線必經之處，路線中斷長達10天，造成宜花東主要對外交通僅剩公路和航空運輸，影響甚鉅，交通部亦於12月4日成立應變中心，由王國材、陳彥伯及祁文中等三位次長邀集公路總局、高速公路局等相關單位召開16次專案會議，並邀請農委會水土保持局、經濟部中央地質調查所、台灣世曦工程顧問公司參與討論，提供搶修方案建議及公路客運疏運等協助，加速搶修進度及降低路線中斷對於民眾造成影響。

路線中斷迄今長達10天，經交通部協助請公路總局協調客運業者緊急啟動接駁作業，並請高速公路局加強國道5號交通監控，以利車流順暢。自12月4日至13日16時止，城際運輸(臺北往返宜蘭、花蓮)部份，國道客運路線總計開行16,034班，共疏運333,549人次；區間接駁運輸(瑞芳往返猴硐)部分，總計開行1,748班，共疏運15,005人次。

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