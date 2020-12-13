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目睹連環摔！彰師大「這一階」超詭異　他看傻：被詛咒的樓梯？

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記者曾筠淇／綜合報導

「被詛咒的階梯？」一名男網友先前注意到，彰化師範大學的某處樓梯竟讓不少民眾被絆倒，還有人直接往前摔，但是這些人行走時，明明沒在聊天、使用手機，為什麼一走到那塊階梯就跌倒呢？對此，原PO表示，「我們實際去看，那一階真的比較高」，所以只要稍不留意，就容易被絆倒，甚至受傷。

這名網友在個人臉書上PO出影片並表示，「被詛咒的階梯？」這段影片雖有經過剪輯，但民眾「被絆倒」的頻率依舊太高，從畫面可見，多數人明明都專心的往前行，但卻還是會被階梯拐一下，如果沒有及時站穩，就會不小心摔跤，像是就有人直接雙膝跪地，還有小朋友差點跌倒，東西都掉了出去，相當危險。

▲▼ 。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

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▲「這一階」讓不少民眾都被絆倒。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原PO向《ETtoday新聞雲》記者表示，他今天前往國立彰化師範大學寶山校區參加家扶基金會所舉辦的園遊會，在校園內逛到一半時，就發現「機械館對面舞台的旁邊」的樓梯有些詭異，不斷有人被絆倒。他實際走去看以後才發現，「那一階真的比較高，走到那邊不留意、腳沒特別抬高就會跌倒」，民眾跌倒的「頻率很高」，一直有人持續被絆倒。

影片曝光後，不少網友留言回應，「第二階高度不同，導致危險」、「這應該是階梯的高度沒做到每一階都一樣」、「我也在那邊被絆倒過」、「感覺那階距離不一樣，大家都習慣距離，所以才絆倒」、「樓梯設計不符合人體工學」、「這怎麼回事」、「階梯設計不良、高度不一造成的」、「倒數第二階高度不一致」、「看人跌倒好可怕」、「好奇怪哦」。

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