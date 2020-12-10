宜蘭外海6.7強震傳災情　宜蘭南澳鄉武塔聯外道路落石警戒中

記者游芳男／宜蘭報導

台灣宜蘭外海10日晚間9時19分發生規模6.7強震，宜蘭南澳鄉武塔聯外道路邊坡經不起強震搖晃，土石崩落路面，目前蘇澳警方派員警戒中。



▲▼宜蘭外海6.7強震傳災情，宜蘭南澳鄉武塔聯外道路落石。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

台灣宜蘭外海10日晚間9時19分發生規模6.7強震，宜蘭除有員山鄉永同路2段枕山所往同樂方向有電線掉落外，也傳出有大賣場貨架物品紛紛搖落地災情。而宜蘭南澳鄉武塔聯外道路邊坡，也經不起強震搖晃，土石崩落路面，幸未砸傷人車，目前蘇澳警方派員警戒中。