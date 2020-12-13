南方小鎮沒養一隻羊　生產「全球1/6毛衣衫」

▲大陸東莞市大朗鎮，40年來穩坐「世界羊毛衫名鎮」。（圖／翻攝 東方網）

記者任以芳／綜合報導

全球最大羊毛衫生產地在哪，人們第一時間認為應該在北方國家。實際上，來自大陸東莞市大朗鎮即使不產一根羊毛，40年來穩坐「世界羊毛衫名鎮」，「全球每六件毛衣就有一件產自大朗」成為當地引以為傲的宣傳標語。

據了解，毛織業是大朗鎮的特色產業，區內上萬家毛織企業，10平方公里的大朗毛織商貿城內，擁有2個毛織專業市場、6個毛織生產片區和12條毛織專業街。整個產業集群毛衣年銷售量超過12億件，75%以上出口至義大利、美國等80多個國家和地區。

▲電腦自動化提高生產率、降低錯誤率。（圖／翻攝 東方網）

隨著時代變遷，大朗鎮調整生產結構，根據大陸縱相新聞報導指出，自動化設備替代了大部分的人工勞動，上千條羊絨紗線在電腦橫機上來回穿梭，在很短的時間內，一件羊絨衫的前襟就能出爐。

廣東印象派服裝公司車間主管劉崇君說，「以前是手搖機織羊絨衫，效率比較低，產品品質不穩定。現在不僅用工成本低了，生產率和產品質量也得到了極大的提高」，車間主管劉崇君說。

報導稱，這裡的每位生產工人前都放著一台平板電腦，上面顯示著目前工序的「作業指導書」，當下加工的羊絨衫圖片，每一道工序都有清楚的指示。由於每天的款式更改頻繁，自動化生產避免員工出錯，對於新員工來說，有助於提高生產效率。以前從羊絨紗線「變」成羊絨衫需要至少27道工序，最開始是10到15天才能交貨，後來6天能交貨，去年是5天，今年是4天。

▲2008年的經濟危機，大朗鎮部分企業轉型電商存活下來。（圖／翻攝 東方網）

2008年的經濟危機曾讓許多毛織企業陷入前所未有的困境，掀起了一波倒閉潮，大朗鎮存活下來企業，不但業績沒有受損，反而倍增，電商這條路拯救大部分企業。如今「直播帶貨」的新商業模式，培養自己的主播、直播基地成為大朗毛織業再次轉型新契機。

截至2019年，大朗已經有著超過17000家的毛織企業、超過10萬台數控織機的使用總量，以及超過8億件的年產毛衣量。龐大的數字讓這裡成為華南地區最重要的毛織品交易市場。2019年大朗鎮GDP達354.75億元人民幣，在大陸綜合實力千強鎮中，大朗排名30位，毛織已經是大朗「最重要的一張名片」。