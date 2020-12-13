韓國泡菜起源？　陸百科新定調「三國時期傳入」

▲韓式泡菜風靡世界。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者任以芳／綜合報導

韓國泡菜究竟源自哪裡，最近中韓兩邊網友吵翻天。一名南韓教授甚至發文向大陸百度百科抗議，其「泡菜」詞條中「韓國泡菜源於中國」的表述屬於錯誤。目前最新進展是，百度百科詞條已將刪去了原有的「製作泡菜已有3000多年的歷史，韓國泡菜源於中國」描述。

▲ 大陸百度百科已經刪除「韓國泡菜源於中國」的描述。（圖／翻攝 百度百科）

據韓聯社此前報道，韓國誠信女子大學教授徐坰德8日表示，向百度百科發郵件，就「泡菜」詞條中「韓國泡菜源於中國」一表述表示抗議，並隨信附上韓國泡菜的歷史和文化等資料。

報導稱，徐坰德在郵件中聲稱，百度百科「泡菜」詞條中在介紹韓國泡菜時稱韓國泡菜源於中國是「明顯的錯誤」。他隨信附上韓國泡菜的歷史和文化等資料，要求百度方面「糾正錯誤的信息」。

大陸媒體觀察者網報導指出，百度百科「泡菜」詞條中「韓國泡菜」一欄已經做了修改，刪去了原有的「製作泡菜已有3000多年的歷史，韓國泡菜源於中國」描述。

▲陸方對韓國泡菜最新定調，由三國時期傳入韓國，演變成現在韓式泡菜。（圖／翻攝 百度百科）

報導稱，百度百科在「韓國泡菜」中加入一段起源爭議文字，內容紀錄，2013年10月26日，有媒體報道顯示，記者查閱資料瞭解到，韓國泡菜，有著深厚的中國儒家文化痕跡。在中國的《詩經》里，出現了「菹」字，它在中國的字典里被解釋為酸菜，正是這種醃制的酸菜傳入了韓國。韓國的泡菜經歷了幾個重要階段，三國時代由中國傳入。

2020年12月8日，有媒體報道稱韓國教授抗議韓國泡菜源於中國說，抗議「韓國泡菜源於中國的表述。」百度百科歷史版本顯示，「泡菜」詞條今日修改過三次，「起源爭議」這段文字是第三次修改單獨添加的內容。

百度百科8日回應，「經過查閱資料和請教專家，在先秦時期中國就有醬菜製作工藝，三國時代中國醬菜傳到韓國，後發展演變成今日的韓國泡菜。」完善相關資料後，最新的泡菜和韓國泡菜詞條已上線。

▼百度百科特地重新解釋韓國泡菜起源 。（圖／翻攝 百度百科微博）