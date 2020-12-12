「雙城盃」圍棋賽　台北、上海青年網路連線對弈

▲2020「雙城盃」青少年圍棋賽上海現場。（圖／取自中新社）

記者陳政錄／綜合報導

作為台北、上海「雙城論壇」交流機制下的組成部分，2020「雙城盃」青少年圍棋賽12日在兩地同時開賽。主辦方指出，在新冠肺炎疫情下，兩岸青年改以線上連線方式對弈、同下一盤棋，搭建體育交流的新平台。

據了解，圍棋賽由上海市體育局、台北市政府體育局共同主辦，協辦單位還有上海市體育發展服務中心、上海棋院、上海市圍棋協會、台北市圍棋協會等；另上海市方面，體育局局長徐彬、台辦主任李文輝，也和台北體育局局長李再立、市政府參事楊慶輝等官員，分別出席兩地舉行的開賽儀式。

▲台北、上海兩地青少年透過網路連線方式下棋對弈。（圖／取自中新社）

據《中新社》報導，本屆圍棋賽事為期一天，採用大陸圍棋協會審定的最新圍棋競賽規則，由上海和台北兩市體育局各選派20名圍棋青少年精英棋手，以團體賽的形式展開上、下午兩場線上對弈。

另比賽根據年齡和戰力分為四組：入神組、坐照組、具體組、通幽組，每組5人。本屆賽事優秀棋手，將獲得應氏杯世界職業圍棋錦標賽總決賽的現場觀摩機會。

圍棋九段、上海籍世界圍棋冠軍常昊指出，台北、上海兩地的青少年通過線上的方式進行圍棋交流，不僅是對中華傳統文化的傳承，也能在對弈交流中提升棋藝。他說，希望未來兩岸的棋手，能共同組隊去參加世界級比賽。

上海市體育局局長徐彬說，借助網路的力量，可進一步延續兩岸的體育交流，並帶動圍棋這一中華傳統體育項目普及推廣。他期待後疫情時代，上海、台北兩地能續寫體育交流篇章。

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