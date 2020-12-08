好市多排隊「狂拿10盤蛋糕」　男喊：你的蛋糕店開幕了！網引戰

▲紅褲男狂拿10個試吃蛋糕！（圖／翻攝爆料公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

好市多因退貨、試吃大方，因此造就不少「吃相難看」的奧客！一名網友抱怨，日前有民眾來回拿試吃的小蛋糕，接著在推車上擺好擺滿，且對方似乎對戰利品滿滿感到得意，還自豪喊話「你的蛋糕店開幕了！」該公審文貼出後，卻引發網友論戰，直言男子有繳會費跟排隊並無不妥，但亂丟垃圾確實很母湯。

「原來好市多會員是這樣用啊！」一名男網友在臉書《爆料公社公開版》透露，日前去逛好市多時，恰巧甜點專區附有試吃活動，因此好奇湊上前品嚐，但排隊過程中，有一名民眾拿了2盤蛋糕，卻引發前方的男子碎念飆髒話「這麼X掰。」

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當下原PO不以為意，結果輪到這位滿嘴髒話的男子時，發現他也同樣拿了2盤，接著轉身走到另一側走道。好奇心驅使下，原PO跟隨在後觀察，結果眼前真相超傻眼，「你一次拿10幾盤，原來最X掰就是你！」

畫面可見，推車內共有8盤蛋糕，以及幾個小空盤，讓原PO錯愕的是，男子似乎還想走回拿蛋糕，還對空氣大喊「你的蛋糕店開幕了！」事後，原PO更直擊，男子嗑完所有蛋糕後，隨意亂丟盤子，言行舉止讓原PO狂搖頭。

▲明明有垃圾桶，男子卻亂丟空盤！（圖／翻攝爆料公社公開版）



▲網友認為男子有排隊，並沒有錯！（圖／翻攝爆料公社公開版）



不過文章曝光後，掀起兩派網友戰爆，「沒違反規定，但是民眾觀感不佳」、「有排隊所以不予置評，但吃完亂丟垃圾這點很不妥，這種沒公德心、道德感的走出去也不會有人尊重，何必跟非人哉計較呢」、「不知道收集10個有沒有獎品？」「重點不是他罵別人拿兩盤，結果自己拿更多嗎」、「垃圾亂丟不可取，（男子走路）脫口罩罰15000元」、「就是一個把試吃當吃到飽的概念啊」、「他又不是沒有繳會員費也有排隊阿，店家也沒有規定啊，如果對方發現你沒有馬賽克給他po上來，應該可以提告」。