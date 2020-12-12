世界佛教正心會行動佛殿　114站新營太子宮前廣場誦經祈福

▲世界唯一的行動佛殿，第114站來到台南新營太子宮前廣場，祈請南無第三世多杰羌佛、南無本師釋迦牟尼佛，為國泰民安、為世界和平、為一切眾生祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

世界唯一的行動佛殿，佛殿上供奉三寶佛，第一站從2018年6月15日自台北中正紀念堂圓成啟用開始，已環島祈福兩年半，將如來佛法弘揚至台灣的各大小鄉鎮，第114站來到台南新營太子宮前廣場，祈請南無第三世多杰羌佛、南無本師釋迦牟尼佛，為國泰民安、為世界和平、為一切眾生祈福。

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台南新營太子宮為一主祀金吒太子、木吒太子及哪吒太子的道教廟宇，建於清康熙27年（西元1688年），廟史悠久，舊廟建築物歷具古風為台南市市定古蹟，哪吒，俗稱三太子、太子爺是華人信仰世界中，知名度高，無論在文學作品或宗教儀式都可以見到的神衹。

12日法會開始前，由來自屏東東港的歌手們及短褲樂團，以熱鬧通俗的流行歌曲作為樂藝供佛拉開序幕。當地信眾及參拜民眾也受到歌聲吸引紛紛前來，隨後新營區區長魏文貴、立委賴惠員秘書蔡宗育、議員劉米山秘書何國禎、議員李宗翰特助蔡詩茵、議員沈家鳳助理王偉晉及太子宮許水吉總務委員蒞臨佛殿祈福。

魏文貴區長表示，很感謝正心會將行動佛殿列車開到新營地區，代表鄉親謝謝正心會全體的用心，也祝福法會圓滿，疫情遠離。議員秘書何國禎已是第二次來到佛殿，代表議員祝福大眾身體健康。隨後該會將感謝狀致贈太子宮，由許水吉總務委員代表收受。

該會指導上師恆性嘉措仁波且表示，感謝新營太子宮提供場地，其實曾有歷史學家考據認為哪吒祂原是佛教四天王之一的毘沙門天王之三太子，是護持佛法之神祇，但因後世文學作品的演繹反而讓人忘記他曾是佛教護法之一，身為佛弟子，除了要弘揚正法，更要護衛正法！

恆性嘉措仁波且說，台灣各地很多三太子信仰，我們拜三太子求身體健康，家庭美滿、財源廣進，但大家有想過百年之後呢？鼓勵大眾把握時間皈依佛法僧三寶，修學如來正法，不要再來受生老病死苦，希望大眾都能幸福平安健康圓滿。



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