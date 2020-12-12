中天YT訂閱直逼200萬！他好奇「能撐多久？」內行曝2優勢：別擔心

▲中天新聞主播、新聞部員工和旺旺集團董事長蔡衍明在關台最後時刻倒數。（圖／翻攝中天新聞）

記者施怡妏／綜合報導

中天新聞台12日零時自有線電視52頻道下架，之後將重心轉往Youtube發展，頻道訂閱人數就從昨晚183萬人來到193萬人，有網友好奇，「中天新聞轉戰到Youtube上經營能撐多久？」畢竟電視台和網路有差別，觀看人數一定會有差別，光靠Youtube「真的有辦法撐起全公司員工的生計嗎？」

該網友在PTT板上發文，她表示自己沒有特定的立場，只是單純想知道「中天新聞轉到youtube能撐多久？」畢竟電視台和網路不一樣，而且公司人員超多，「光是靠youtube上的廣告收入，真的能撐的起來這麼多人的生計嗎？」此外他也好奇「中天應該不至於連youtube都被禁止吧？」

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貼文一出後，許多網友紛紛點出，「電視轉網路」的優勢，「有超高訂閱流量，廣告&置入生意沒意外更大，製作上無拘束更好做」、「我們沒必要幫中天擔心，這次把中天趕離電視，反而讓他成為第一個全面採用新視媒的媒體」、「他們的受眾也會用YouTube，有些還很依賴，應該不用擔心」。

▲網友指出中天新聞轉戰網路2優勢。（圖／翻攝PTT）

也有網友指出，現在看電視的人很少，大家都習慣用手機看影片，「這年代還在用第四台的真的遜爆，跟原始人沒兩樣」、「網路直播新聞確實是近年來新戰場，人手一機，隨時都可以看直播的新聞，電視受限於在家中，況且很多租屋族根本沒有第四台可看」、「電視台的節目很多都丟到YouTube了，想看就看根本不用被綁在第四台的固定時間才能看，畫質又好」。

中天新聞台今（12）日在YouTube直播，首日湧入超多網友觀看，同時觀看人數高達3.4萬人，美女主播劉盈秀宛如直播主一樣，相當頻繁的跟網友互動，還拿起平板念出網友留言。尤其是談到萊豬議題時，主播也呼籲網友刷一排「小豬」圖案。主播簡至豪也透露，目標是在農曆過年前要超過訂閱數200萬。