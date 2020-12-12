中天新聞YT首日3.4萬人同時觀看　美女主播風格大變！訂閱破190萬

▲中天新聞台轉戰YouTube首日，主播拿著平板跟網友互動。（圖／翻攝自YouTube／中天電視，下同）

記者葉國吏／綜合報導

中天新聞台於12日零時正式關閉，全面轉型到YouTube頻道直播，首日同時觀看人數高達3.4萬人，主播播報方式也一改以往，不僅一直號召網友刷留言，也頻頻拿起平板跟網友互動，頻道訂閱數更是突破190萬人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中天新聞主播、新聞部員工和旺旺集團董事長蔡衍明在關台最後時刻倒數。（圖／翻攝中天新聞）

由於中天新聞台換照未過，52頻道只能播放到11日24時。中天新聞主播、新聞部員工和旺旺集團董事長蔡衍明在關台最後時刻倒數，眾人團聚大合唱，盧秀芳開始倒數。而最後一秒定格畫面留在蔡衍明董事長高舉雙手，眾人情緒激昂一刻，同時也有部分收視戶目睹畫面全黑的時刻。

▲▼中天新聞台YouTube直播3.4萬人同時觀看。

12日中天新聞台在YouTube直播首日湧入超多網友觀看，同時觀看人數高達3.4萬人，美女主播劉盈秀宛如直播主一樣，相當頻繁的跟網友互動，還拿起平板念出網友留言。尤其是談到萊豬議題時，主播也呼籲網友萊刷一排「小豬」圖案，在10：49的時候，劉盈秀也宣布頻道訂閱已經突破190萬。主播簡至豪也透露，目標是在農曆過年前要超過訂閱數200萬。