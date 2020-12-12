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他嘆客人訂餐「多數沒電話禮儀」　兩派狂吵：夠忙了，講重點

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▲▼ 講電話,電話,詐騙,電話詐騙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲網友認為，很少聽到客人說你好，而是直接講自己要什麼餐點。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

「禮貌」是和他人相處之間的基本禮儀。一名網友提到，自己以前還在便當店打工時，常常會接到電話訂單，但很少聽到客人說「你好」，而是直接講自己想要什麼餐點，因此想問問大家「有習慣使用的電話禮儀嗎？」

▲網友提問「有習慣使用的電話禮儀嗎？」。（圖／翻攝自PTT）

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該名網友在PTT女孩版上發文提到，很久以前在便當店打工時，常常會接到訂單電話，但客人通常會直接說「我想要訂A餐」之類的，很少聽到「喂！你好我想要訂A餐」這樣的問候。對此，原PO也提到，自己的朋友覺得訂便當這種事可以不用電話禮儀，也不需要這麼拘謹。

貼文一出引發不少網友熱議，紛紛回應，「有時候太有禮貌，會被質疑為什麼不快點說重點」、「便當店其實會希望你直接說餐點名字，因為已經很忙了，然後跟你確認姓氏跟何時過來拿，就會掛掉電話」、「做餐飲常常忙碌的時候接電話，也會希望客人直接講重點」。

但也有網友認為講「你好」是基本禮貌，並表示「習慣第一句話就是喂，你好」、「我連去超商領包裹都會說：你好，我想領包裹」、「基本禮貌啊！不是嗎」、「就算是暴怒客訴，也會你好，#%^$^$$^，謝謝」、「感覺是基本家教，還是要有」、「至少會說您好，結尾說謝謝」。

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