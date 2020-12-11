中天新聞轉戰網路　NCC埋伏筆：國會有「許多提案」值得注意

▲中天新聞52台即將走入歷史，未來將轉戰網路。（圖／記者湯興漢攝）

記者林彥臣／綜合報導

在有線電視52頻道播出的中天新聞，在12日0時之後，將從全國所有有線電視系統下架，正式走入歷史、轉戰網路平台。國家通訊傳播委員會（NCC）在中天下架的前一天，在臉書上引用美國案例，討論網路平台業者對於不實言論是否有管理責任。

NCC發文指出，使用Facebook、BBS、Instagram等，已經是日常生活的一部分，除了方便以外，也造成不實言論在網路流竄的困擾，網路平臺業者是否須要對平臺上他人張貼的言論負責，也成為熱門的話題。

NCC引用1995年美國Stratton Oakmont V Prodigy Service 訴訟案，紐約州最高法院判決網路平臺業者BBS未刪除不當言論，而應負責，其關鍵就在於BBS對外宣稱其設有篩選不當言論的過濾軟體，卻未執行，故應負責。「也就是說如果平臺業者並無任何檢視內容的措施，就不需要負責」。

NCC解釋，該判決結果，造成積極管理平臺內容的業者，反而必須對他人在該平臺散布不實消息負責的不合理現象，因此美國才於1996年通過CDA第230條，鼓勵平臺業者採取合理措施（如以過濾軟體刪除不當內容等），則平臺業者即無須對平臺上他人張貼的言論負責。

NCC總結，目前，是否應修改或刪除CDA230成為美國對於網路平台業者責任之焦點議題，「國會並有許多法案提案，後續發展值得注意」。

NCC該則貼文發出後，由資深媒體人彭文正主持的節目《政經關不了》在留言中回應表示，「不實言論不是政府說了算！這個「偽獨立機關」才應該被下架、關掉！」

►「KIEHL'S冰河醣蛋白保濕霜」一用就是5罐