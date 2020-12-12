國內未滿5歲幼童確診新冠「累積3例」　重症死亡風險比成人低

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增8例新冠肺炎境外移入，其中有1名年僅3歲男童，為國內最年幼個案。根據指揮中心統計，國內目前未滿5歲確診個案共有3例，都是出現發燒症狀且皆屬於輕症。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，12日新增境外移入分別是4例從印尼入境、3例美國及1例英國（案727~734），其中案733、734為母子，分別為本國籍30多歲女性及年僅3歲男童，長期居住美國(前次自台灣出境時間為2019年3月)，今年12月6日一同返台，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫。

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個案中母親於12月9日起陸續出現打噴嚏、喉嚨癢及嗅覺異常情形，12月11日衛生單位安排2人就醫採檢，男童就醫時出現發燒症狀，2人均於今日確診。羅一鈞指出，截至目前為止國內新冠肺炎確診個案當中，僅有3例未滿5歲，又以本案年紀最小。

根據指揮中心資料，前2案分別是案175，與赴荷蘭工作的父親（案171）隨行，返國後兩人皆確診，列境外移入；另一案則是案365，其祖父（案343）從美國返台之後與個案同住，研判遭到傳染，列為本土病例。

羅一鈞表示，這2案都是輕症，新確診的3歲男童也僅有發燒症狀。目前觀察小朋友重症情況比成年人要低，僅8%機率重症。

雖然上半年5、6月期間國外有傳出幼童感染新冠之後出現類似川崎氏症的症狀，後續瞭解相關發生率並不高；孩童出現肺炎症狀少見、使用呼吸器或者維生設備機率也都都較成人低，住院率僅成人的1/20，整體而言，小朋友重症與死亡風險都比成人要低。

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