湖北居民網購豬肉竟是「新冠陽性」　無辜挨罰還被勸退！氣炸開轟

▲湖北居民買到有新冠病毒的豬肉。（示意圖／pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸多件進口冷凍食品驗出新冠病毒，當局加大管控。湖北黃岡黃州區日前有24戶居民，違規在網上購買巴西進口冷凍豬小里脊肉，並且被發現是驗出新冠病毒核酸陽性的同批次肉品。對此當事人解釋並不知情，但仍被遭嚴肅查處，其中一對夫婦的個人私隱更是被公開，甚至被公司要求辭職。

▲湖北疫情緩和。（資料圖／路透社）

綜合陸媒報導，湖北省疫情防控指揮部8日上午通報，稱武漢市對洪山區昌晶冷鏈倉儲中心進口冷鏈食品進行新冠病毒核酸監測檢測時，發現巴西進口冷凍豬小里脊肉1份檢測結果呈陽性；黃州區24戶居民通過美團優選平台網上採購了上述同批次的進口冷凍豬小里脊肉。

政府表示，鑑於上述情況是違反「全區範圍內全面禁止採購、儲存和銷售進口冷凍肉品和海鮮產品」的規定，黃州公安分局已對美團優選黃州區合作方立案嚴肅查處，涉事居民則要自費承擔檢測費用並要居家隔離，同時每人罰款200元（人民幣，下同，約新台幣860元）。

不過其中一對夫婦認為，這些肉品的包裝都很簡單，沒有詳細標籤，「買的人根本就不知道是武漢的還是進口的」，每人還要罰款200元，一家四口的話就要繳付近千元。

最令他們不滿的，是政府事後將此事公開，「他把我們接觸了有毒病菌的肉這個消息，公布到我孩子的幼兒園、我的單位，最後搞到學校打電話過來，村裡的人見了我們像見了鬼一樣，我和我老婆是同一個單位的，單位打電話叫我夫妻倆寫辭職報告，這對我們的傷害多大！」

面對民眾的不滿，當局在最新的通報表示，對個人所作行政處罰，包括200元罰款，會由原行政處罰機關予以撤銷，同時會免費提供核酸檢測；政府承認處理不當，深表歉意，將會吸取教訓、舉一反三，依法依規科學精準做好常態化疫情防控工作。

當局同時指出，當前冷凍冷鏈肉品疫情傳播風險巨大，切不可大意，請廣大市民自覺遵守疫情防控指揮部通告規定，不要私自網購冷凍冷鏈食品，杜絕採購進口冷鏈食品。