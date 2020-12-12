印尼人妻逛九份！台男辱罵「滾出去會感染」　她嚇哭：不敢出門

▲印尼籍人妻逛街，遭到男子公審怒罵！（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

「我有戴口罩，我守法！」一名印尼籍人妻難過表示，日前與家人去九份遊玩，無奈因長相顯眼，引發遊客大罵「滾出去，妳會感染」，嚇得她至今不敢出門遊玩，就怕又引起台人惶恐不安。文章曝光後，讓網友感到慚愧，「不好意思，這個還沒吃藥就跑出來了，抱歉！」

原PO在臉書《靠北景點2.0》以流暢的文筆指出，她嫁來台灣多來，早已領到身分證，「雖然講話腔調有點怪怪，但我會去菜市場用台語殺價」，不過隨著近日移工入境確診病例數激增，以及移工落跑的事件，讓台灣人感到不安，甚至口出惡言，讓她難過不已。

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原PO討拍，上週與老公和孩子去九份逛街，是她嫁來台灣第一次去，一家人路上有說有笑，怎料一陣擁擠中，有男子突然手指著她嗆聲，「外勞仔（台語：外籍移工）怎麼來這？滾出去，妳會感染」，更引發其他人用異樣眼光直視。

儘管有熱心民眾解圍，指責男子「很不尊重」，但當下原PO嚇傻了，眼淚在眼眶裡不斷打轉，而老公趕緊拉著她離開現場，「讓我對九份蒙上一層陰影，其實不只九份，我現在也不敢去人多的地方」，就怕外出會被人指指點點，「造成別人的不安...」

原PO直言，她所認識的台灣人，大多是善良的、熱情的，無奈的是「同時也感受到歧視一直都在。」對此，原PO希望大家可以消弭歧視心態，「新聞上的逃逸移工／黑工／不守分際的外籍人士都是少數，你看到的外籍人士，他可能是土生土長的台灣人，他可能來台灣太久，久到根本是台灣人了，他可能守法乖巧不違規踏實做人。」

▲網友感到羞恥！（圖／翻攝靠北景點2.0）



文章曝光後，底下網友紛紛安慰，「們沒有教養，不要怪他們，可能從小沒有人教他如何尊重別人，台灣還是有很多人很好的！別為了這些人壞了出遊的樂趣」、「身為台灣人，真的很抱歉那些沒水準的人讓你覺得受傷，你很棒」、「錯的不是你，是那些未開化的人」、「妳認同我們國家，嫁來那麼遠的地方，內心的勇氣十足，但樹大必有枯枝，人多必有白癡，請妳見諒」。

根據中央流行疫情指揮中心統計，近期外籍移工境外移入案例頻傳，其中以印尼最多，還超越美國。治療費方面，指揮中心曾指出，治療一名平均費用為210萬元，不過移工大多症狀輕微或沒症狀，費用約80萬元，截至12日統計，以140例來計算，治療費用恐怕破億元。