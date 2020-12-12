穿「天線寶寶」居家服出門！阿嬤嚇壞：ㄤㄤ魔神仔　網笑恥度太強

▲原PO穿天線寶寶裝下樓拿外送。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

冷颼颼的冬天到來，許多人在家中會穿著保暖舒適的衣服，一名女網友在家叫外送，擔心換衣服會讓外送員等太久，便穿著「天線寶寶小波造型」的居家服下樓取餐，想說用跑的就沒有人會發現。沒想到還是被鄰居夫婦看到，對方還以為看到「紅紅的魔神仔」，讓她覺得超級尷尬。

該名女網友在臉書「爆怨2公社」發文，覺得換衣服很麻煩，而且天氣又很冷，想說只是去樓下拿個外送而已，也不想讓外送員等太久，因此穿著天線寶寶小波造型的居家服，全身紅通通，帽子上還有小波經典的紅色圈圈圖案。

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即便她迅速的跑回家，以為用跑的就沒有人會發現，但還是被鄰居夫婦看到，阿嬤以為自己眼花看錯，於是詢問阿公「老欸！你有看到一個ㄤㄤ欸（紅紅的）跑下去嗎？」阿公驚訝地說「夭壽骨！乾係魔神仔？」阿嬤慌張地說「黑白講！」

她在一旁聽到後覺得很不好意思，也不知道要怎麼跟老夫婦解釋，只好趕快衝進電梯裡，迅速跑回家，「誰敢跟他們解釋啊！會被修理吧」。

貼文一出後，網友們全笑翻，「她們以為穿紅色的都是紅衣小女孩」、「老人家不識貨，這個很紅咧」、「阿婆沒看過天線寶寶啦」、「天線寶寶裝這恥度太強」、「這是小波，蝦米魔神阿，歐北講」、「穿聖誕老公公比較好」、「快說你好！」