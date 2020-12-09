車上沒放零錢挨酸「可憐」　駕駛一句話掀40元之亂！破千網友熱議

記者黃翊婷／綜合報導

討論車上有沒有放零錢，竟然掀起「40元之亂」！黃姓網友7日在臉書「爆怨2公社」PO出一張截圖，表明他某一天在網路上看到一篇討論車上沒放零錢的PO文，沒想到居然有人留言譏諷這樣「好可憐」，讓他十分震驚，因此決定來問問社團裡的大家，沒想到同樣引發兩派支持者熱議。

▲原PO討論關於車上放錢的文章，至今已有1225名網友按讚、參與討論。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關，下同）

原PO提到，當時看到其他網友留言說「一般人車上都會有零錢，他居然連40塊都沒有，好可憐」，心中一驚，忍不住留言反駁「我車上也沒有零錢，個人習慣，跟可憐沒有關係吧」，結果對方還是緊咬不放，一直問他身上有沒有40元零錢。

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事後原PO越想越覺得奇怪，於是決定PO出來和大家討論，「有人也是車裡不放零錢的嗎？讓我知道我不孤單。」社團成員們看完文章也分為兩派，支持不放錢的網友說，這樣反而容易遭小偷盯上，「車窗容易被敲，而且零錢掉下去，可能拆了椅子也拿不到，你還會被那個聲音煩死」、「前同事曾在車上放了一枚50元硬幣，結果三角窗被敲破，花了幾千元修理，從此不敢在車上放錢」。

▲車上放不放零錢，每個人的習慣都不一樣。

而力挺放錢的網友表示，「我會放50元零錢，有時小孩會想買東西」、「有一次自助洗車忘記帶錢，還跟隔壁借，後來就會放一點」、「會放但不是刻意，就是找的零錢塞在車上，有時候忘記帶錢還可以這樣過一天」、「有放一點點預備，就藏起來，怕被看到」。

也有網友認為，以前會在車上放零錢是因為過收費站要買回數票，但現在手機綁定悠遊卡跟APP，不管是要繳停車費還是買賣都沒問題，所以會在車上放零錢的人就越來越少了。