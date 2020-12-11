超討厭冬天逛賣場！她曝「1慘況」痛到大叫　眾人共鳴：我不孤單

▲許多民眾會推著購物車逛賣場。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多大賣場都會提供購物車，看到心儀的商品就可以放進去，不用大包小包的提著逛賣場，但一名網友就指出，冬天的時候最討厭推賣場的購物車，因為會一直「被電到」，她生氣得直呼「這種帶靜電體質真的很煩！」貼文一出後，許多網友也紛紛表示有同感，「看完留言覺得我不孤單」。

原PO在臉書「爆怨2公社」發文，只要一到冬天，就很討厭推賣場的手推車，「買個東西被電個5-6次，電到自己嘰嘰叫，電到痛得叫出來」，為了不要一直靜電，還一直拿水抹手，氣得她大喊，「這種帶靜電體質真的超級煩！」

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貼文一出後，許多網友紛紛表示「有同感」，「我連碰到細小的水流都觸電」、「我也超怕這靜電季節 , 連移動摩托車也被後扶手電到雞雞叫」、「我陪小孩去玩溜滑梯，靠在滑梯旁也常被電得吱吱叫」、「穿毛衣的時候被電到也很煩」。有網友提供解決方法，「不要先用手指頭碰，要先用掌心，因為面積大比較容易分散電子，也比較不會被電」。

▲賣場購物車 。（示意圖／東森新聞）

雖然靜電只是增加了生活上的不方便，但靜電火花可能引爆加油站、造紙廠、糧食加工廠等而釀成火災，也會引發瓦斯爆炸而導致嚴重人員傷亡。對此「天氣風險公司」整理出6項在日常生活中，可以採用的簡易措施來消除靜電：

一、在加油站及搭乘飛機時不使用手機。

二、電器分散安放、不用時拔掉插頭。

三、用小金屬物、棉布先碰觸門把、水龍頭等消除靜電後，再用手碰。

四、衣物、床單可以選用棉、麻、絲等天然紡織物。

五、洗髮時用潤髮乳、梳頭使用木質梳子。

六、拖地或使用水氧機來增加空氣的相對濕度。