青山宮遶境連炸3天3夜　板橋居民凌晨快瘋了：萬華人怎受得了？

▲青山宮遶境活動一直持續到今早。（圖／徐姓網友提供）

記者陳俊宏／綜合報導

有「艋舺大拜拜」之稱的台北三大廟會之一「艋舺青山祭」，3天遶境活動在今天（7日）上午7時半落幕，不過，連夜的煙火和鞭炮聲也引發民怨。有板橋人抱怨，烽火連天超過三天三夜，連半夜照樣炸，「我在板橋都快瘋了！萬華人怎麼受得了？」不過，也有人認為，既然被稱為「艋舺小過年」，一定跟過年一樣熱熱鬧鬧的，「要不然是要跟辦喪一樣靜悄悄的嘛？」

青山宮遶境活動從4日登場，總統蔡英文6日也受邀到場擔任「扶轎官」。她事後在臉書發文說，很多人可能不理解為何廟宇的活動，會有這麼多人來參加，只要來走一趟就會知道，「除了宗教上的信仰外，大家同樣出生艋舺，對這塊土地的歸屬感和認同感，是凝聚這麼多艋舺人的重要因素。」

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▲▼艋舺大拜拜十分熱鬧，煙火齊發照亮萬華夜空。（圖／徐姓網友提供）

而3天的遶境活動原訂6日落幕，但一直到今上午7時半才結束，半夜鞭炮聲、煙火聲不絕於耳。有板橋人今晨就受不了，在「爆怨2公社」臉書社團抱怨，「烽火連天超過三天三夜了，連半夜照樣炸，現在還在炸，我在板橋都快瘋了！萬華人怎麼受得了？」她回覆網友的問題說，「家有小小孩生病中，我也很無奈。」

另一名板橋人也在「爆怨2公社」說，「幾點了～艋舺那邊還一直放，是不給人睡哦！板橋人的無奈。」但也有網友認為，「艋舺的小過年，既然被稱為小過年，一定跟過年一樣熱熱鬧鬧的，要不然是要跟辦喪一樣靜悄悄的嘛。」

青山宮今上午也在臉書貼出一張圖，上頭寫道「2020.12.7上午7:26，寫下歷史新頁。」許多人留言辛苦了；但也有人直言，「身為萬華人，青山祭今年擴大舉辦，也得到全國關注，都感到與有榮焉。但三更半夜還搞到鞭炮放到在家裡還聞得到煙味，這誰受得了。」

▲▼遶境一路上都有煙火、鞭炮相伴。（圖／徐姓網友提供）

▲▼總統蔡英文6日受邀擔任「扶轎官」。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▼廟方說，「2020.12.7上午7:26，寫下歷史新頁。」（圖／翻攝青山宮臉書）