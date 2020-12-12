桃園青埔地標性建築　農水署桃管處樓層招租...以銀行為首選

▲農水署桃管處一、二樓將進行招租，以銀行為首選。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農委會農田水利署桃園管理處、11日舉行青埔行政大樓喬遷慶祝活動，由於該大樓座落於高鐵桃園站青埔區內的黃金地段，線條如流水的大樓外觀，成為區內的地標性建築；對於該大樓一、二樓將進行招租，處長何明光表示，將以銀行金融機構為首選。據了解，青埔地區建案林立，目前有多家建商與該處接洽做為建案代銷中心。

▲農水署桃管處慶喬遷，處長何明光(右)熱忱歡迎各界人士蒞臨。（圖／記者楊淑媛攝）

由於，桃園青埔區內除了有高鐵、機捷便捷交通，近年來，並有亞洲．矽谷、桃園航空城公司、華泰名品城、Xpark等公民營單位進駐，還有桃園會展中心、桃園市美館等重大建設陸續展開，被喻為是未來桃園市發展的亮點區域。因此，對於青埔區內第一個公務單位-農水署桃管處一、二樓的出租，受到地方關注。

▲農水署桃管處慶喬遷，副處長謝清文(左三)和蒞臨的海山站小組長。（圖／記者楊淑媛攝）

農水署桃管處「青埔行政大樓」，座落於桃園高鐵站前、黃金地段的青埔路上，位置醒目，鄰近高鐵桃園站、機場捷運A18高鐵站、國道2號機場支線大竹交流道，交通四通八達。

▲農水署桃管處慶喬遷，該處前身的桃園農田水利會前會長李總集「回家」和昔日同仁相見歡。（圖／記者楊淑媛攝）

該大樓以黃金級綠建築打造，大樓外觀線條如流水，充分展現如水般具有柔軟與包容特質的元素；大樓屋頂置放太陽能板並有通風採光井設計，採光井的附近還有一些植栽、植栽槽，日後在裡面辦公的人，在室內空間都可以看到綠化景觀。

▲農水署桃管處慶喬遷。（圖／記者楊淑媛攝）

而室內及陽台天花板封板、各樓弱電拉線、燈具安裝、消防測試…等細部工程，皆採高標準的安全規範；佔地千餘坪的「青埔行政大樓」因係商業區用地，興建地下3層、地面9層，1、2樓為店面及出租辦公室，3至8樓為農水署桃管處辦公室、會議室，9樓為多功能禮堂，地下3層可供停汽、機車各215及81輛，並提供電動車充電設備。9樓除有多功能禮堂、健身房，屋頂並設置太陽能光電設備。

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