農水署桃園管理處慶喬遷青埔　何明光：感謝黃金春具前曕和魄力

▲何明光感謝黃金春會長及會務委員，用非常前曕和魄力的精神，推動興建青埔行政大樓。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農水署桃園管理處於進駐中壢區青埔行政大樓、辦公近月後，11日舉行喬遷慶祝，各界人士700多人前往參加，展現首任處長何明光的寬廣人脈。何明光感謝改制前的桃園農田水利會長黃金春及會務委員，用非常前曕、非常有魄力的精神，推動興建青埔行政大樓，提供完善的農田水利服務洽公環境。

▲市議會議長邱奕勝肯定何明光的領導力。（圖／市府提供）

何明光說，農水署桃園管理處的前身是桃園農田水利會，於今年10月1日改制為公務機關，於桃園農田水利會期間選舉產生的300多名水利小組長任期，將在12月底屆滿，感謝應邀到場的水利小組長，多年來努力為農田水利事業打拚。

▲農水署桃園管理處青埔行政大樓，是青埔區內第一個公務單位。（圖／市府提供）



何明光也對於農水署桃園管理處進駐中壢區青埔，是青埔區內的第一個公務單位，所興建的青埔行政大樓，大樓外觀線條如流水，充分展現如水般具有柔軟與包容特質的元素，並被喻為青埔區內的黃金級綠建築，無論是白天或晚間都非常漂亮，吸引桃園建築師公會前來參觀，何明光也公開感謝承造的麗明營造和建築師卓玲的用心。

農水署桃園管理處是於11月23日，由原位於桃園區守法路上的辦公大樓，進駐青埔行政大樓，該大樓佔地千坪，座落於高鐵桃園站青埔區內，因全國農田水利會改制及該大樓的落成，是農田水利界及地方重要盛事，11日的喬遷慶祝活動，市長鄭文燦原預定出席，因臨時有要事改由副市長高安邦率市府團隊到場。

包括：前華航董事長何煖軒、前桃園農田水利會長李總集、市議會議長邱奕勝、市議員李家興、徐其萬、郭蔡美英、游吾和、農委會農田水利署副署長林國華、桃園地方檢察署檢察長王俊力、以及來自全國的其餘16個農水署各縣市管理處長等人士700多人到場，場面盛大。

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