開放只剩20天！好市多、家樂福「4大賣場」挺台豬：不賣萊豬肉

▲距離萊豬開放僅剩20天。（資料圖／記者洪巧藍攝）

記者蕭筠／台北報導

政府放寬含萊劑美豬進口，距離萊豬開放就剩20天，相關爭議至今仍未停歇，正反聲浪不斷，不少民眾也擔心國內賣場是否會引進美豬肉品。對此，4大連鎖賣場包括家樂福、全聯、好市多、愛買均強調「目前不會進口萊豬。」

針對未來是否將販售美豬肉，家樂福表示：「30年來都是選用台豬，未來也只會進台豬，目前與國內7大豬商有密切合作關係。」更指出架上販售肉品都有標示豬肉產地，並提供抽檢報告公告於官網上，至於加工品則會要求廠商出示來源證明書；愛買則回應因觀察到消費者大多喜歡台灣冷藏豬肉，目前賣場內也全數只賣台灣豬，「目前不會有美豬相關產品，之後也沒有規劃賣美豬。」

▲好市多表示未有進口美豬計畫。（資料圖／記者蕭筠攝）

好市多表示：「一直都沒有這個計畫。」目前賣場內的豬肉品百分之99都是使用台灣豬，僅有一個品項是加拿大的，至於是否開賣美豬，業者強調「目前都不會做任何變化。」與台灣豬農關係一直以來也都很好。

至於全聯也強調：「目前沒有計劃進美豬，後續則看消費者反應及需求，目前賣場內9成9都是國產豬肉，只有一項是加拿大的。」業者表示全聯為本土企業，因此標示規劃都是以國產為主「支持國產豬肉」，而架上販售肉品也都可以溯源並標示產地，讓消費者可以安心購買。

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