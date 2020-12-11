高雄跨100年倒數！大樓牆面變身「百年視窗」...投射歷史過往



▲高雄愛河出海口旁的大元國際大樓化為「百年視窗」。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

今年是打狗更名為高雄第100年，高雄市府選定高雄愛河出海口旁的大元國際大樓化為「百年視窗」，於每晚六點半到午夜十二點播映跨年倒數影片，也將於特定時間播映不同於倒數畫面的主秀影像，一同宣告高雄即將跨越100年。

▲「百年視窗」活動開始，高雄市長陳其邁到場觀賞。（圖／高雄市府提供）

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高雄市鹽埕區五福四路、公園二路口的大元國際大樓，化為跨百倒數預告。高雄市長陳其邁表示，跨百光年活動，將規劃3個舞台，以跨百光年的意象迎接下一個百年，同時也鼓勵民眾家中如有珍藏的老照片，歡迎投稿給高雄市歷史博物館發起的「餅乾盒行動-影像徵集」，將有機會登上「百年視窗」，分享彼此的生活回憶。

▲高雄愛河出海口旁的大元國際大樓化為「百年視窗」。（圖／高雄市府提供）

百年視窗從10日晚間開始啟動倒數影片，於每晚六點半到午夜十二點播映，在分秒時刻中鑲入高雄歷史，揭開「2021跨百光年」的序曲，並自109年12月24日至110年1月3日，每晚六點半到十點半，以高雄港灣為舞台的「2021跨百光年」裡，也將播映不同於倒數畫面的主秀影像。

此外，港灣周邊的遠雄The One大樓，也從今日起呼應跨百光年，於建築物外牆進行城市LED光影展出，在聖誕夜與跨年夜也將會推出不同主題的LED光影。

高雄市府也預告，接下來，高雄港灣將化身成大型劇場舞台，史無前例的陸海空三向度展演「2021跨百光年」，將於12月24日至1月3日登場，跨年夜更特別環繞港灣，規劃全台獨創同場跨年雙舞台。

時間對我們來說完全沒用！