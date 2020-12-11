快訊／高雄美山路車禍1死5傷！女騎士「痛壓車底」　下午宣告不治

▲ 高雄美山路今午傳出嚴重車禍。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者黃子倩、莊智勝／高雄報導

高雄市仁武區美山路今（11日）上午11時許發生一起嚴重車禍，當時一名男子（55歲）駕駛自小客車行經該路段，疑似因身體不適而失控追撞前方6部機車，導致現場一片混亂，共有6名傷者送醫；其中一名78歲的女騎士事故發生後一度被壓在車底，傷勢相當嚴重，經送往長庚搶救後，仍於下午4時許宣告不治。

警方初步調查，當時該名男子駕駛自小客沿著美山路由南往北行駛，但途中卻疑似身體不適導致座車失控，先是滑行追撞一部機車後、再向前推擠撞上前方停等紅燈的5部機車，事故現場零件碎片散落一地，場面相當凌亂，甚至路口的柏油路面還留下大片血跡，相當駭人。

警方經酒測，確認肇事駕駛並未酒駕；他供稱，因自己患有高血壓病史，事故當下突然覺得頭暈目眩，才會失控追撞前車釀禍。

經初步清查，現場共有6人受傷，包括徐姓傷者（78歲）、張姓傷者（38歲）送長庚；曾姓傷者（69歲）、曾姓傷者（67歲）、黃姓傷者（55歲）送802醫院；廖姓傷者（43歲）送大東醫院。6名傷者中以一度被壓在車底的徐姓老婦傷勢最為嚴重，經院方全力搶救後，仍因傷勢過重，於下午4時許宣告不治死亡。