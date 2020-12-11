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台虎微旅行2.0開賣！元旦飛宮古島衝高雄　還送「日本來回機票」

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▲▼虎航微旅行2.0開賣。（圖／虎航）

▲虎航微旅行2.0今開賣。（圖／虎航）

記者李宜秦／台北報導

元旦假期將至，今年受疫情影響，民眾無法如往年一樣出國跨年，航空公司鎖定商機，紛紛推出微旅行2.0，台灣虎航與易飛網合作，推出「起飛迎新年、台虎元旦號」限量微旅行2.0，元旦當日自桃機起飛，飛往日本宮古島上空，降落於高雄機場，旅客還可獲贈台虎日本不限航點來回機票，限量120席，今日中午12點開賣，每人售價8888元。

台灣虎航與易飛網合作推出的「起飛迎新年、台虎元旦號」限量微旅行2.0，是國內首架自桃園飛往高雄的微旅行包機航班，航班編號IT2099，預計於2021年1月1日元旦當天上午9時30分自桃園國際機場起飛，升空繞台巡禮一圈後飛往日本宮古島上空，預計下午1時飛抵高雄國際機場，總航程約3.5小時。

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台灣虎航表示，此次搭乘的旅客可以率先體驗台灣虎航全球首創的虎大位(tigerplus)，藉由在中間座位加裝可拆卸式間隔墊作為區隔，提供更為舒適的乘坐空間外，也拉大旅客間的社交距離；同時能享用「精選台味餐食：無骨鹹酥雞套餐」，內含無骨鹽酥雞、地瓜薯條、新鮮蔬菜等多種人氣炸物。

▲▼虎航微旅行2.0開賣。（圖／虎航）

▲虎航微旅行還送多項好禮。（圖／虎航）

「起飛迎新年、台虎元旦號」限量微旅行2.0每人售價新台幣8,888元(含稅)，並贈送多重好禮，包括：台灣虎航日本不限航點來回機票(於台日雙邊國境開放一年內可使用)、台灣虎航2021年桌曆、Snoopy紀念款限量一卡通票券，以及高雄人氣美食伴手禮。

高雄市政府觀光局也特別再加碼，每位旅客入境高雄後，皆可再獲贈精美新年驚喜大禮包，內為高雄十大伴手禮的不二緻果、住宿優惠券、玩轉高雄優惠手冊，包含30多個商家優惠折扣券。

此外，民眾亦可選擇在高雄國賓飯店住宿一晚的套裝方案，售價新台幣9,888元(含稅)，連續入住第二晚只要再加新台幣999元(含稅)；而針對「日本重度旅遊者」，易飛網也推出內含日本來回機票兩張的豪華加值雙人同行套票，每人新台幣13,888元(含稅)。

「起飛迎新年、台虎元旦號」限量微旅行2.0於今(11)日中午12：00於易飛網官網正式開賣，更多產品相關資訊請洽易飛網客服(02)7725-0800轉5，或至易飛網官網查詢。

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