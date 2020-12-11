選民服務「邀女開房間」…里長警局旁揉胸：幾歲？沒那個也不行

▲高雄前鎮區一名趙姓里長2018年間假借選民服務知名，性騷猥褻女子嬌嬌（化名）。（示意圖非當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄前鎮區一名現已卸職的趙姓里長，遭控任職期間以選民服務為由，多次對女性里民嬌嬌（化名）上下其手，不僅曾於車上隔著嬌嬌衣褲亂摸，過程中甚至還將她內衣往下扯，讓她胸部袒露出來。高雄地院一審判色里長有期徒刑1年11月；二審庭中，高院法官因里長坦承犯行，且已以60萬元與嬌嬌和解，給予緩刑4年機會。可上訴。

趙姓里長2018年8月任職期間，受剛離婚的里民嬌嬌請託，幫她找便宜租屋。2人當月20日在醫院巧遇時，里長突心生色慾，主動上前向嬌嬌寒暄，假藉有事要討論但醫院人多不方便，邀她至車上聊天。

等嬌嬌一上車，里長就馬上將車門上鎖，開始掀其上衣，把她內衣往下扯，不顧她反對猥褻捏胸外，甚至隔著她內褲摸下體、強吻臉頰，最後直到嬌嬌苦苦哀求，里長才停手放人。

逃脫後的嬌嬌不甘受辱，為了蒐證惡行，事隔2日直接與里長相約草衙派出所附近見面！不出所料，她一上車里長又自然地伸出鹹豬手開始亂摸，這次嬌嬌邊隱忍邊拿手機竊錄，離開後迅速將證據拿至警局報案。

高雄地院一審開庭時，色里長否認所有犯行，辯稱只是自己講話嘴巴不乾淨，沒想到會惹禍上身；強調摸嬌嬌大腿也真的沒惡意，單純想詢問她為何有疤痕。

法庭上嬌嬌稱，第一次遭猥褻約10至15分鐘，結束當天她害怕到發抖騎車回家。法官勘驗相關的蒐證畫面，發現里長在車內時一直找嬌嬌去賓館，且面對嬌嬌質問騷擾行為時，也僅回應「歹勢啦」、「你不要想那麼多」、「幾歲了？你沒那個也不行」等輕浮言語，就此認定他犯行屬實，審結依強制猥褻及性騷擾2罪，各處有期徒刑1年6月及5月，其中性騷擾部分得易科罰金15萬元。

二審高院審理時，里長改口坦承犯行，法官審酌他過去無任何前科、素行尚可，也已以60萬元與嬌嬌達成和解，並已給付完畢，最後給予他緩刑4年機會，期間需付保護管束，另需接受法治教育2場。可上訴。

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