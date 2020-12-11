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地震懶人包！專家：保命避災「4大關鍵」　居家必備「2戰略物資」

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▲▼宜蘭外海深海強震，規模達6.7級，專家提出4大要點提醒。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲宜蘭外海深海強震，規模達6.7級，專家提出4大要點提醒。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

宜蘭外海10日在深海76.8公里處，發生芮氏規模6.7級的強震，全台感受強震威力，北市防災科學教育館館長莊啟忠強調，地震來了要注意四大口訣「開」、「關」、「躲」以及「逃」，另外也針對長者、小朋友做出提醒。

地震保命四字訣：開關躲逃

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莊啟忠表示，針對「開」的部分，當地震發生時要將門窗開啟，為了避免餘震發生時，門窗又再度因強震造成扭曲變形，或者是打不開的情形發生。

另外針對「關」的部分，應關閉瓦斯電器，避免強震時管線脫落，或者是引發火花，另外平時就可更新管線設備，加裝避震時會自動斷電的安全設備。

再者，「躲」是關於地震發生時自保最重要的一環，因為地震當下並不知道規模大小，所以應首先保護頭部、身體，並適當的找尋掩蔽物。

▲▼宜蘭外海深海強震，規模達6.7級，專家提出4大要點提醒。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲防災科學教育館長莊啟忠表示，地震來了要掌握「開」、「關」、「躲」以及「逃」4要點（圖／記者邱中岳翻攝）

在上班時後可以躲在辦公桌下方，避免強震襲擊，所以也儘量避免在辦公桌下堆放雜物，另在家中應該找堅固的掩蔽物，才不會因地震讓掩蔽物傾倒變成傷人武器。

地震當下防遭砸勿急往外跑

最後，在「逃」的部分，莊啟忠則表示，地震剛發生先不要往外跑，因為可能有大樓玻璃、磁磚掉落，甚至電線桿傾倒也可能被砸傷，也不要使用電梯，應等餘震過後快速逃至空曠地方。

針對緊急避難包，防災科學教育館也指出，應在包包內裝上基本求生配備，包括水、乾糧、藥品以及手電筒，另外也可以準備現金，以便不時之需。

防震頭套避難包：居家必備

防災館也強調，防震頭套也是居家必備，在地震發生時可以有效防止頭部遭受撞擊，家中有長輩、小朋友也應該隨身準備避難包以及頭套，避免逃生時不會受掉落物傷害。

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