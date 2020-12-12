快訊／羅東火車站「旅客墜軌」！遭普悠瑪撞上卡車底

▲宜蘭羅東火車站旅車遭普悠瑪撞上，一度捲入車底。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭羅東火車站第二月台今（12日）上午7時25分傳出旅客掉落軌道事故，當時普悠瑪202車次、由宜蘭往花蓮方向行駛的列車正好進入月台，當場撞上該名墜軌旅客；警消獲報後立即趕赴現場救援，並將傷者搬運上月台，經初步檢視，傷者頭部撕裂傷、左腳腳踝變形、雙手疑似骨折，幸意識清晰，後送往博愛醫院就診。

警消初步調查，墜軌的旅客為年約50歲的蘇姓婦人，是南澳鄉人，目前確切事發原因仍待調查釐清。