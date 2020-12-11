家住25樓！一架空拍機突飛來「朝客廳孩子狂拍30秒」　永和媽怒了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

新北永和一名女網友今早在家用餐時，赫見有架空拍機在窗外徘徊，還朝著他們家客廳及孩子，狂拍長達30秒以上。對此許多網友紛紛喊告，值得一提的是，空拍機新法今年3月上路，民眾也須注意相關使用規定，以免觸法。

這名母親在臉書社團「我是永和人」傻眼發文，「稍早我跟女兒在吃早餐，女兒對著客廳窗外大叫，說這是什麼？我過去一看，發現是一架空拍機對我家客廳、小孩拍，就連拉上窗簾還在拍，直到我叫老公出來，時間長達30秒以上，這是侵犯隱私！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

她也透露，住家位置是在仁愛公園旁的25樓，「剛開始以為拍風景，但發現離我家客廳距離很近，實在太震驚了。」對此，網友們也相當氣憤，紛紛表示「住宅區本來就不應該有空拍機」、「可惡至極」、「希望沒嚇到小孩。應該到警局報案」、「下次記得拿內褲蓋住，太誇張」、「擊落怕砸到人」、「查一下，我記得新北能飛空拍機的地方少的可憐，罰鍰也高到靠北」。

另外，根據交通部民航局規定，從事遙控無人機飛航活動時，應遠離高速公路、快速道路、鐵路、高架鐵路、地面或高架大眾捷運系統、建築物及障礙物30公尺以上；不過若持有「基本級專業操作權」的政府機關、學校或法人，經民航局能力審查、活動申請核準後，可排除此限制操作。

►小資族租房買屋來聽《地產詹哥老實說》