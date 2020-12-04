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永和警3大招完勝「待轉大富翁」　警站上待轉格強勢指揮：請直行

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記者陳雕文、陳豐德／新北報導

4日下午4點「台灣機車路權促進會」宣布待轉大富翁突襲新北永和，2小時內警方縝密布局，在永和路、中正路口現場派遣25名警力嚴陣以待，但現場參與騎士不多、無明確組織，加上警方出大絕派員警「站在待轉格上」，強勢指揮要待轉的騎士直行，雖現場仍有零星衝突，但交通並無大亂，可說是警方大獲全勝。

▲▼台灣機車路權促進會在永和突襲舉辦待轉大富翁。（圖／記者陳雕文攝）

▲台灣機車路權促進會在永和突襲舉辦待轉大富翁，參與騎士不畏寒風力挺。（圖／記者陳雕文攝）

繼11月在台北市大同區舉辦待轉大富翁後，台灣機車路權促進會（下稱機促會）為增取機車路權，宣布4日晚間6點下班時間將再次舉辦，但地點在2小時前才會公佈。這段時間讓新北市警局高度戒備，各分局交通組、派出所主官管都提前開會備戰，直到公告地點在永和後，轄區警方也提前發布新聞稿，強調若現場已造成交通壅塞、影響其他用路人權益，會依照《道路交通管理處罰條例》介入指揮、強勢紓導。

晚間6點還沒到，永和警方就已經派遣25名員警到場，直到7時許參與待轉的機車增加到了30多輛，警方先後使用三步驟，拿下這一場大富翁。第一招「控燈」，警方擔心紅燈秒數過長，會一次性地讓太多機車塞在同一個待轉格，因此以人力方式控制紅綠燈，在晚間七點前都負荷得了待轉的機車量。

▼超過25名員警在現場嚴陣以待。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼台灣機車路權促進會在永和突襲舉辦待轉大富翁。（圖／記者陳雕文攝）

但參與機車騎士逐漸增多，警方使出第二招「增加待轉空間」，指揮交通的員警讓停等紅燈的轎車提前一至兩個車身停下，並引導參與待轉大富翁的抗議騎士到增設的待轉空間內，確保待轉機車不會因為塞不進待轉格，而影響到轉換綠燈後的來往車輛。

隨著參與騎士又再增多，警方依照使出大絕招「禁止待轉」，依照的法源是道交條例第6條「遇突發事故，足使交通陷於停滯或混亂時，警察機關或執行交通勤務之警察，得調撥車道或禁止、限制車輛或行人通行」，員警接獲指令甚至以肉身直接站上待轉區，引導騎士直行到下個路口後再待轉。

▼部分參與抗爭活動的民眾甚至騎乘UBIKE。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼台灣機車路權促進會在永和突襲舉辦待轉大富翁。（圖／記者陳雕文攝）

雖有騎士因此不滿嗆警，但雙方沒有爆發更進一步的衝突，如果真的有騎士打算強行待轉，警方也準備好道交條例第60條可開罰，不聽制止者最重可處3萬元罰鍰，並吊扣駕照6個月；最終參與活動的騎士不敵事先做好功課的警方，只能以人力牽車過斑馬線以表達訴求。

機促會今年在台北市鄭州塔城舉辦兩次待轉大富翁後，讓台北市政府交通局終於重視，願意與促進會到談判桌上會談並允諾未來每個月都有協調會議，一起探討台北是各級道路與路口，塗銷禁行機車與開放機車直接左轉的可行性，這也讓機促會決定未來短時間內不會在台北市內舉辦類似活動，將擴大到大台北地區，而12/18已準備好在高雄舉辦，讓高雄市警局也挫著等。

▼員警直接站上待轉區，強勢指揮騎士只能直走不能待轉。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼台灣機車路權促進會在永和突襲舉辦待轉大富翁。（圖／記者陳雕文攝）

▼警分局內高級主官透過視訊監控。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼台灣機車路權促進會在永和突襲舉辦待轉大富翁。（圖／記者陳雕文攝）

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待轉大富翁永和台灣機車路權促進會

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