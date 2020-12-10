小學數學題「突冒第3者」！女童霸氣神回「3字」突破盲點...網全叫絕

▲小女童在寫數學作業時，發現題目有盲點。（示意圖／取自免費圖庫libreshot）

記者王麗琴／綜合報導

數學一直是不少人在學生時代的夢靨，有些人甚至看到題目就無法思考，當然也有數學高手，對題目理解力總是超人一等。國外一名母親最近就分享了就讀小學女兒的數學作業，雖然只是簡單的加減問題，但她女兒在仔細閱讀題目後，很快就發現題目邏輯不對，霸氣地在答案欄填上「3個字」，瞬間點出題目盲點。

根據外媒報導，這名母親在《Reddit》上分享女兒麥拉（Myrah）的數學作業，作業題目就是簡單的加減運算，不過其中第二題的題目卻有些不對勁，「珍（Jane）有12支蠟筆，金（Kim）有7支蠟筆，請問蘇珊（Susan）比金多幾支蠟筆？」

題目的前半段明明只提到珍和金的蠟筆數量，後面卻突然冒出了個「蘇珊」，讓做答的人摸不著頭緒。機靈的麥拉也有同樣的疑惑，於是直率的在答案欄填上「蘇珊是誰？（Who is Susan?）」瞬間點出題目盲點，寫出所有人的疑問。

霸氣又直率的答案，讓不少網友都拍案叫絕，大讚「麥拉的未來一定一片光明」、「小女孩長大以後，一定會變成令人驚嘆的女性」、「絕不掉入陷阱的麥拉」、「這小孩長大碰到要簽同意書時，絕對會把所有條款和規則都看完」、「霸氣的反問老師」。

還有網友發揮柯南精神，也找出其他不合理的題目，像「第一題，我怎麼知道那2根樹枝，是不是來都是同一棵樹呢？」、「第三題也有陷阱，就算魚游走了，牠們還是在同一個池塘裡啊？」但有從事教職工作的人出面緩頰，指老師也是人，也會有疲累的時候，偶而也是會筆誤，要大家別太過嚴苛看待。