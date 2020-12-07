「7顆球沒賣掉」剩幾顆！「小一數學題」老師也懵了：猜不到...

▲數學課不只常讓小朋友頭痛，有時候連家長都看得一頭問號。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

照理說聽到「小一數學題」，很多大人都有信心能解開，這一題「剩下幾顆籃球」不僅難倒媽媽，連廣大的網友們都霧煞煞！一名女網友在臉書《爆廢1公社》貼出一張照片，只見題目是「看圖寫出算式」，但看完題目和圖片後，孩子填的答案卻被畫一個大叉叉，讓人母也直求救，到底是題目有爭議，還是自己太笨。

這位媽媽文中表示，「現在的小一數學題，覺得題目跟圖片有爭議，還是我太笨了？」仔細看看題目，只見文字部分寫著「體育用品店裡原本有7顆籃球，都沒有賣掉，還剩下幾顆籃球？」下面的圖片則是繪有一個裝籃球的籃子，裡面卻放著一共8顆籃球。看到題目的孩子，最後寫出的算式則是「8-7=1」，但被老師畫了一個叉叉跟問號。

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▲一看題目，人母也不禁直呼「是我太笨了？」（圖／翻攝自爆廢1公社）

看到題目後，不少網友看得是霧煞煞，「原本7顆籃球，都沒賣掉，7-0=7嗎」、「籃球生小孩啦」、「寫了不對，不寫也不對」、「看起來8顆其實是7顆，因為有1顆被切成一半，所以要走到後面看才知道」、「這需要哲學系跟數學系雙修的來推導」、「這是改題目沒有改圖吧？」

不過，有更多人認為應該是題目有出錯，「應該是標題為看圖寫出算式，結果圖有8顆籃球」、「圖片裡面有8顆，上面寫說看圖寫算式，圖片有錯啦」、「圖片僅供參考用，請以實際內容為準」、「算式是7-0=7，但是題目的附圖是8顆籃球，問老師吧」、「圖片多的那一顆是客人退貨的嗎？」

《ETtoday新聞雲》記者就實際詢問補習班老師，補教界數學老師楚策表示，如果單就看文字的部分，答案應該是7-0=7，「這列式是題意，但是圖跟題意不符」，認為最大的可能就是圖放錯，更開玩笑說「我猜不到出題老師的想法。」