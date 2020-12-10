　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳智菡質疑文總「神隱」　不滿青山宮遶境惹議卻只檢討北市府

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市政府發言人陳智菡。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲8日赴青山宮召開檢討會議，對日前青山宮遶境造成噪音引發民怨一事做檢討；然而台北市府發言人陳智菡卻在9日發文提及，台北市政府面對缺失不會閃躲，質疑主辦方文總的組織文化是什麼？隨後又將文章刪除，卻引來台北市議員吳沛憶不滿。對此，陳智菡10日酸說，很多居民反應民意代表電話打不通，但青山宮、北市府、文總應一同檢討，然而「其他主辦單位好像都神隱了。」

陳智菡9日於臉書上表示，「這次活動除了青山宮、文化總會是籌備主力，北市府民政局協辦，但地點在台北市，最後所有壓力終究都壓在警察、環保基層肩上。」昨天在初步檢討會上，未來如何在活動前管控時間、損害控管、活動中迅速排除，都已被納入大型活動檢討重要，「面對缺失，從不假裝沒看到、不閃躲，這是柯文哲帶領的市府文化。主辦單位文總呢？卸下文化包裝，你們的組織文化又是什麼？」

儘管陳智菡隨後就將文章刪除，但吳沛憶9日晚間仍痛批，不能理解陳智菡跟柯文哲開完記者會，立刻發文說謊甩鍋、檢討別人？質疑陳智菡知不知道市府為了青山王繞境成立跨局處專案、市府搭紅壇花多少錢、柯文哲在遶境隊伍親自背尊王衝轎等。

針對為什麼發文幾分鐘後又刪除，陳智菡10日在台北市議會受訪時表示，刪掉是因為市政府確實有要檢討的地方，她也認為不需要擴大戰場，不過當天到現場的時候，柯文哲是隔天就到現場親自了解狀況，「我們知道很多居民反應說，打了很多民意代表電話根本打不通。」

陳智菡說，有看到吳沛憶的文章，市長跟議員都是市民選出來的，必須直接面對民怨，然而在此事件當中，有看到吳沛憶在現場舉辦活動，不過有無第一時間處理民怨呢？反而是她PO文之後，將焦點帶到文總時，吳沛憶卻出來護航，「那到底是不是對選民負責行為，我想這部分大家也是可以來關注的。」

被問到沒看到文總出來做回應，陳智菡認為，此次活動青山宮、台北市政府跟文總都得負責任，因為這次文總在裡面舉辦非常大量的活動，而台北市也有紅壇，青山宮更不用說，所以相信責任是大家都有的，要共同出來檢討，但卻只看到大家檢討方向在台北市政府，「其他的主辦單位，好像都神隱了一樣。」

陳智菡說，不論議員或市長，都是選民選出來的，面對民怨應直接出來面對，而不是發現焦點轉移時出來護航，「我覺得也不是非常好的行為。」

至於北市府是協辦單位還是主辦單位？陳智菡說，台北市政府是輔導角色，其實在西門町有主要活動場地，但主辦單位還是青山宮，不過事件發生後，當天鞭炮有擾民行為，市府還是會承擔做檢討。

其他人也看了這些...

青山宮遶境半夜鞭炮聲不斷　民眾灌爆蔡英文臉書
青山宮遶境林昶佐「爽了一整天」網譙翻　首度公開道歉
再為青山宮遶境致歉　林昶佐強調：音樂祭準時結束沒放鞭炮

更多熱門新聞...

青山宮遶境3天湧585件抱怨　柯文哲：開事後檢討會
青山宮遶境北市1999專線被打爆　3天陳情485件最後只開罰2.4萬
青山宮道歉了！主委黃清源3點聲明：禁放危險煙火管制噪音

振興一下我們的美麗

ET快訊
15年前爆逼婚害死倪敏然　夏禕遭封殺「52歲慘況曝光」
24歲正妹泡澡觸電成裸屍！　「這款iPhone」掉浴缸釀禍
Touch ID回歸？　蘋果暗示iPhone 13將有大變化
Joeman鏟肉5個月「練成筋肉人」　身材差超大
快訊／雙和醫院副院長酒駕被抓　市民大道等紅燈睡著
Hebe掀戰華研「沉默1天開口了」！　鬆口41字惹心疼
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

行政院將設人權處　協助人權委員會做跨部會溝通

費鴻泰接藍黨團總召⋯蔡英文勉綠委「保重」　江啟臣：污衊民主

台灣與沙烏地簽署租稅協定　外交部：中東阿拉伯國家首例

民團調查「是否投票廢止萊豬行政命令」　民進黨立委僅1人反對

蔡英文、陳菊學手語：人權之路沒盡頭　台灣終於符合「巴黎原則」

花敬群指柯文哲「心裡有鬼」　北市社宅高租金是不了解法治內涵

「民進黨剝奪食安、新聞自由」　朱立倫：台灣已是人權麥娜絲

嘆三星蔥產量達歷史新低　朱立倫批蘇內閣：有聽到民眾心聲嗎？

彭文正赴國民黨演講挨批　江啟臣：民進黨執政就忘了言論自由？

吳沛憶批陳智菡扯文總「神隱」：市府讓人有甩鍋卸責的感覺

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

新郎婚禮飆舞技一鏡到底5mins　新娘露美背甜笑加入！全場嗨翻

小甜甜爆懷孕！婦產科領媽媽手冊　訂婚小5歲男友…經紀人回應了

彰化女童「遭母軟禁」高雄獲救 爸苦尋12年終團圓：不強迫同住

Ella錯愕Hebe遭求償　不捨吐姐妹心情狀況：很多無奈！！

Lulu獨特穿搭...艾怡良「誰會買這個鞋子啊」　被畫成「這樣子」她嘆為觀止：什麼意思！

行政院將設人權處　協助人權委員會做跨部會溝通

費鴻泰接藍黨團總召⋯蔡英文勉綠委「保重」　江啟臣：污衊民主

台灣與沙烏地簽署租稅協定　外交部：中東阿拉伯國家首例

民團調查「是否投票廢止萊豬行政命令」　民進黨立委僅1人反對

蔡英文、陳菊學手語：人權之路沒盡頭　台灣終於符合「巴黎原則」

花敬群指柯文哲「心裡有鬼」　北市社宅高租金是不了解法治內涵

「民進黨剝奪食安、新聞自由」　朱立倫：台灣已是人權麥娜絲

嘆三星蔥產量達歷史新低　朱立倫批蘇內閣：有聽到民眾心聲嗎？

彭文正赴國民黨演講挨批　江啟臣：民進黨執政就忘了言論自由？

吳沛憶批陳智菡扯文總「神隱」：市府讓人有甩鍋卸責的感覺

行政院將設人權處　協助人權委員會做跨部會溝通

費鴻泰接藍黨團總召⋯蔡英文勉綠委「保重」　江啟臣：污衊民主

台灣與沙烏地簽署租稅協定　外交部：中東阿拉伯國家首例

長榮空服員罷工引發機師臉書論戰　7人「合理評論」挨告不起訴

筋肉弟Cos《鬼滅》伊之助　網友驚呼：頭套拿下來不得了

TOYOTA跨界神車新對手將亮相？福特Focus Active現身11月油耗測試

民團調查「是否投票廢止萊豬行政命令」　民進黨立委僅1人反對

不吃辣的快看！頂呱呱「一口翅」有新口味了　激推檸檬胡椒超涮嘴

蔡英文、陳菊學手語：人權之路沒盡頭　台灣終於符合「巴黎原則」

日職／陳偉殷離開羅德　58號立刻有人穿

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

政治熱門新聞

國民黨轟外交部「爽花3000萬推CPTPP」：只讓會員國知道台灣想加

ET民調／共機擾台293架次　48％兩岸若爆衝突拜登不會派軍協防台灣

ET民調／75.5%擔心吃到萊豬　5成4反對核食交換CPTPP

中天新聞12日0時下架倒數　CH52變空頻

王世堅：最該凍結小編預算

價格降下來、口罩戴起來！　蔡英文、蘇貞昌加強宣導新實名制

中天新聞台週五熄燈　國民黨舉行國際記者會

破除假訊息　蔡英文釋疑萊豬議題

遶境惹議　陳智菡質疑文總：神隱了

涉館長槍擊案幕後黑幫遭逮　侯友宜：除惡務盡絕不手軟

把握水氣移入　C-130、高空焰彈出動進行人工增雨

蔡英文：台灣絕對堅守民主自由價值

ET民調／近6成民眾不想出國觀光　三大理由曝光

快訊／休息1天！共機運8遠干機、技術偵察機擾台　12月七度侵我空

更多熱門

相關新聞

吳沛憶批陳智菡：讓人有甩鍋卸責感

吳沛憶批陳智菡：讓人有甩鍋卸責感

面對青山宮遶境引發民怨，台北市政府發言人陳智菡10日表示，此事件北市府、青山宮與主辦單位文總都應共同出來檢討，但現在卻只看到檢討方向在北市府，暗酸文總「好像都神隱了一樣。」對此，台北市議員吳沛憶表示，市府發言人扯中央，讓人有種甩鍋卸責的感覺，感覺不是很好。

黃珊珊為萊豬赴政院　蘇貞昌：謙卑面對

黃珊珊為萊豬赴政院　蘇貞昌：謙卑面對

為萊豬再赴政院　黃珊珊籲：專區管理、清楚標示

為萊豬再赴政院　黃珊珊籲：專區管理、清楚標示

青山宮遶境最終日　騎士硬闖管制區欲衝撞警員

青山宮遶境最終日　騎士硬闖管制區欲衝撞警員

青山宮遶境爭議的背後

青山宮遶境爭議的背後

關鍵字：

陳智菡青山宮遶境文總台北市台北市政府吳沛憶

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

通緝犯就醫逃亡　竹北警緝捕中

Hebe收華研存證信函傻眼！16首歌涉侵權

羅志祥想回歸？友人心疼：愷樂一出事就被解約

獨／替男友口愛…女大生「猛摳喉嚨」崩潰：我得癌症了

雲林愛滋女做S　接客區域曝光

真有外星人！美國保密協議簽下去了

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

星二代自爆遭性侵懷孕　「不知孩子爸是誰」

即／竹北通緝犯籍斯瀚「無碼照」曝！

墨西哥富商被螺旋槳爆頭！下秒腦袋開花倒地

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

快訊／竹北通緝犯正面照曝光！

愛莉莎莎弄丟5副AirPods！網友怒酸「根本不珍惜」

前東家華研再批田馥甄「不誠信」！　喊話出面協商

更多

最夯影音

更多
國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」
柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面