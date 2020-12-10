陳智菡質疑文總「神隱」　不滿青山宮遶境惹議卻只檢討北市府

▲台北市政府發言人陳智菡。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲8日赴青山宮召開檢討會議，對日前青山宮遶境造成噪音引發民怨一事做檢討；然而台北市府發言人陳智菡卻在9日發文提及，台北市政府面對缺失不會閃躲，質疑主辦方文總的組織文化是什麼？隨後又將文章刪除，卻引來台北市議員吳沛憶不滿。對此，陳智菡10日酸說，很多居民反應民意代表電話打不通，但青山宮、北市府、文總應一同檢討，然而「其他主辦單位好像都神隱了。」

陳智菡9日於臉書上表示，「這次活動除了青山宮、文化總會是籌備主力，北市府民政局協辦，但地點在台北市，最後所有壓力終究都壓在警察、環保基層肩上。」昨天在初步檢討會上，未來如何在活動前管控時間、損害控管、活動中迅速排除，都已被納入大型活動檢討重要，「面對缺失，從不假裝沒看到、不閃躲，這是柯文哲帶領的市府文化。主辦單位文總呢？卸下文化包裝，你們的組織文化又是什麼？」

儘管陳智菡隨後就將文章刪除，但吳沛憶9日晚間仍痛批，不能理解陳智菡跟柯文哲開完記者會，立刻發文說謊甩鍋、檢討別人？質疑陳智菡知不知道市府為了青山王繞境成立跨局處專案、市府搭紅壇花多少錢、柯文哲在遶境隊伍親自背尊王衝轎等。

針對為什麼發文幾分鐘後又刪除，陳智菡10日在台北市議會受訪時表示，刪掉是因為市政府確實有要檢討的地方，她也認為不需要擴大戰場，不過當天到現場的時候，柯文哲是隔天就到現場親自了解狀況，「我們知道很多居民反應說，打了很多民意代表電話根本打不通。」

陳智菡說，有看到吳沛憶的文章，市長跟議員都是市民選出來的，必須直接面對民怨，然而在此事件當中，有看到吳沛憶在現場舉辦活動，不過有無第一時間處理民怨呢？反而是她PO文之後，將焦點帶到文總時，吳沛憶卻出來護航，「那到底是不是對選民負責行為，我想這部分大家也是可以來關注的。」

被問到沒看到文總出來做回應，陳智菡認為，此次活動青山宮、台北市政府跟文總都得負責任，因為這次文總在裡面舉辦非常大量的活動，而台北市也有紅壇，青山宮更不用說，所以相信責任是大家都有的，要共同出來檢討，但卻只看到大家檢討方向在台北市政府，「其他的主辦單位，好像都神隱了一樣。」

陳智菡說，不論議員或市長，都是選民選出來的，面對民怨應直接出來面對，而不是發現焦點轉移時出來護航，「我覺得也不是非常好的行為。」

至於北市府是協辦單位還是主辦單位？陳智菡說，台北市政府是輔導角色，其實在西門町有主要活動場地，但主辦單位還是青山宮，不過事件發生後，當天鞭炮有擾民行為，市府還是會承擔做檢討。

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