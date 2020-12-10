吳沛憶批陳智菡扯文總「神隱」：市府讓人有甩鍋卸責的感覺

▲台北市議員吳沛憶。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

面對青山宮遶境引發民怨，台北市政府發言人陳智菡10日表示，此事件北市府、青山宮與主辦單位文總都應共同出來檢討，但現在卻只看到檢討方向在北市府，暗酸文總「好像都神隱了一樣。」對此，台北市議員吳沛憶表示，市府發言人扯中央，讓人有種甩鍋卸責的感覺，感覺不是很好。

陳智菡9日在臉書上表示，「這次活動除了青山宮、文化總會是籌備主力，北市府民政局協辦，但地點在台北市，最後所有壓力終究都壓在警察、環保基層肩上。」昨天在初步檢討會上，未來如何在活動前管控時間、損害控管、活動中迅速排除，都已被納入大型活動檢討重要，「面對缺失，從不假裝沒看到、不閃躲，這是柯文哲帶領的市府文化。主辦單位文總呢？卸下文化包裝，你們的組織文化又是什麼？」

儘管陳智菡隨後就將文章刪除，但吳沛憶9日晚間仍痛批，不能理解陳智菡跟柯文哲開完記者會，立刻發文說謊甩鍋、檢討別人，她質疑陳智菡到底知不知道市府為了青山王遶境成立了跨局處專案、市府搭紅壇花多少錢、柯文哲在遶境隊伍親自背尊王衝轎等。

▲台北市政府發言人陳智菡。（資料圖／記者李毓康攝）

事隔一日，陳智菡10日於台北市議會解釋刪文原因是不想擴大戰場，提及在此事件當中，有看到吳沛憶於現場舉辦活動，不過有無第一時間處理民怨呢？反而是她PO文之後，將焦點帶到文總時，吳沛憶卻出來護航。此外，陳智菡也重申，此次活動青山宮、台北市政府跟文總都得負責任，但卻只看到大家檢討方向在台北市政府，「其他的主辦單位，好像都神隱了一樣。」

對此，吳沛憶10日受訪時回應，青山王祭是台北市文化資產，每年舉辦都很熱鬧，根據警察局統計，今年湧入10萬人，卻也造成很多噪音、環境等民怨問題，這時候應是市府、廟方跟民意代表大家一起來協助檢討，柯文哲既然來召開檢討會，廟方也提出未來要控制在12點前結束，這時候就應是檢討的時候，但「市府發言人去扯中央，讓人有種甩鍋卸責的感覺，讓人感覺不是很好。」

吳沛憶認為，市府今年6月針對青山王祭有成立跨局處專案，包括文化局、民政局和觀傳局等局處，且紅壇路線有先經過北市府審核，檢討方向應針對事先申請時應對內容做審查，因為接下來將舉辦台北燈節，民眾會擔心是否湧入大量人潮，而北市府應對大型活動辦理訂定檢討原則，「我們當然希望很多人潮進來，對在地振興是好事，但對民眾生活品質別造成影響。」

至於陳智菡發文不到幾小時就刪除，吳沛憶說，市府發言人任何發言都代表市府形象跟觀點，事後刪文可能也認為內容不妥當，這事情跟爭議，市府應展現負責任跟檢討態度，任何扯中央跟檢討，都不會讓人感覺到負責任。

最後，關於陳智菡說發文是因為只看到廟方與市府出面檢討，但活動期間有居民跟民意代表反應卻神隱。吳沛憶提到，他們確實有接到很多反應電話，都有協助轉達，當然大型活動本來就是市府主政辦理，民意代表能做的也是向市府轉達，以及提出檢討方向建議；不過民意代表還是有責任，因為這是他們負責監督的地區，應由市府、民意代表跟廟方民間團體坐下來好好檢討，不是口頭上互相推卸責任，而是真正檢討如何把事情辦得更好。

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