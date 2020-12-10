ET民調／72%擔心台灣沒加入RCEP　未來經貿發展會受影響

▲RCEP談判、簽署、東協峰會、2020 。（圖／路透社）

政治中心／台北報導

「區域全面經濟夥伴關係」（RCEP）在日前已正式簽署，RCEP跨15國、超過20億人口，佔全球GDP近三成，但台灣被排除在外。《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，有72.0%民眾擔心台灣未來經貿發展會受到沒加入RCEP的影響。

RCEP亞太地區15國家簽署國成員包含印尼、越南、寮國、汶萊、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨、新加坡、馬來西亞等東協十國，以及大陸、日本、韓國、澳洲和紐西蘭，RCEP預計在明（2021）年底或2022年初生效，未來這15個國家彼此之間多項商品交易免關稅。

台灣最終缺席RCEP，儘管經濟部強調已有準備，並指出RCEP開放關稅應會程度不大、降稅期久，對現狀的改變有限。不過，《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，仍有72.0%民眾擔心台灣未來經貿發展會受到沒加入RCEP的影響(含「非常擔心」39.2%以及「有點擔心」32.8%)；交叉分析顯示，對明年台灣經濟有樂觀預期的民眾中，仍有68.5%擔心台灣未來經貿發展會受到沒加入RCEP的影響。

▼72.0%民眾擔心台灣未來經貿發展會受到沒加入RCEP的影響。（圖／ETtoday民調中心）

▼有68.5%擔心台灣未來經貿發展會受到沒加入RCEP的影響。（圖／ETtoday民調中心）



本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年12月1日至4日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1,368份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.65%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(109年10月底)進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。