生母藏稚女12年...吃遺產老本＋網拍謀生　父：她也是為了愛女兒

記者唐詠絮／彰化報導

彰化失蹤12年謝姓女童，被林姓生母帶走隱身住在高雄鹽埕區1棟公寓內，稍早生母相當惱怒認為「軟禁女兒、遭到繼父性侵」報導不實，打電話給謝父要他代為澄清，謝父受訪時強調，前妻的家人對她很好，很小就將她帶離繼父身邊，確實沒有性侵，只是女兒現在自願要跟母親住在一起，這2天都打Line互相問候。

▲謝父與女兒打第一通Line互相問候。（圖／謝父提供）

12年未見的父女，因警方的追查重新團聚，最疼愛她的老祖母，還要孫女趕快「回家」讓她抱抱惜惜，林女也一口答應要讓女兒學著搭高鐵回二水老家。

啟人疑竇的是這12年來林女帶著一個女兒還要租房如何過生活，據了解林女有繼承一筆家人遺產，靠著網拍、作手工包裝維生，完全靠現金生活，不和親友聯繫，過著不讓前夫找到的日子。

▲彰化謝姓女童失蹤12年後獲救，首張父女團聚合照曝光（圖／記者唐詠絮攝、謝父提供）

謝父也說，前妻的家人對她非常疼愛，甚至在也很早就將她帶離繼父身邊，這一點他可以作證，完全沒有性侵這回事；至於前妻對待女兒，絕對不是軟禁，女兒與前妻過著正常人生活，只是沒有去學校念書，但女兒識字方面都不差，也感謝前妻下苦心教導。

因為母女2人都在高雄，彰化縣社會處與教育處已請高雄市政府協助，若女童願意回到彰化，教育處也會幫忙她取得國小學歷認證，甚至前往補校就讀，接續學業課程。